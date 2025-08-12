Peñoles apoya a los jóvenes con programas sociales y educativos

Industrias Peñoles mantiene firme su confianza en la juventud, invirtiendo en programas educativos y formación en las comunidades donde opera, para impulsar el crecimiento integral de los jóvenes, preparándolos para el mundo laboral, y donde aprendan las bases para ser ciudadanos productivos y agentes de cambio en sus comunidades.

Un ejemplo, son los más de mil estudiantes egresados del programa de becas que Peñoles ofrece en el Centro de estudios Técnicos Laguna del Rey (CETLAR), donde la formación especializada se basa en planes educativos diseñados para garantizar que los graduados obtengan un certificado, y oportunidades reales de empleo y desarrollo profesional. La capacitación también abarca habilidades blandas como el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo, entre otras.

La empresa también impulsa actividades culturales, torneos deportivos y de acciones de voluntariado, con el objetivo de que los jóvenes desarrollen un fuerte sentido de comunidad y responsabilidad social en poblaciones de once municipios de Coahuila, Durango, Guerrero, Estado de México, Sonora, Oaxaca y Zacatecas, entidades donde Peñoles tiene operaciones.

En este contexto de compromiso, es importante destacar la relevancia del Día Internacional de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto. Esta fecha, establecida por las Naciones Unidas, busca llamar la atención sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los jóvenes en todo el mundo. Es una ocasión para reflexionar sobre su papel crucial en la construcción de un futuro sostenible y para reconocer su potencial como agentes de cambio.

El Día Internacional de la Juventud nos recuerda que la inversión en los jóvenes es una necesidad fundamental para el progreso de la humanidad, una verdad que Peñoles ha asumido como un pilar de su filosofía corporativa.