Pendientes, calles colindantes a bulevar Rebollo

La mejora integral del bulevar Rebollo Acosta de Gómez Palacio, que se refleja principalmente en el pavimento de esta transitada vialidad, contrasta con el estado del pavimento de las calles contiguas, mismo que refleja un visible deterioro.

Apenas el 7 de enero de este año arrancaron las obras correspondientes a la reconstrucción integral del bulevar Rebollo Acosta en Gómez Palacio, una obra ejecutada con recursos municipales, cuya inversión fue de 90 millones de pesos provenientes de un crédito de Banobras, etiquetado para este fin, y que fue previamente solicitado por el Ayuntamiento de Gómez Palacio.

Esta obra fue muy demandada por la población, pues el bulevar Rebollo Acosta es una de las vialidades principales, rápidas y de mayor afluencia, que unen el bulevar Miguel Alemán con el periférico o bulevar Ejército Mexicano.

La obra concluyó en junio e incluyó acciones como reposición de infraestructura hidráulica obsoleta, mejoramiento del sistema pluvial, estabilización de subrasante, y mejoramiento de base hidráulica, suministro y colocación de carpeta asfáltica nueva de 10 centímetros de espesor en 82 mil 908 metros cuadrados, riego de sello en 16 mil 307 metros cuadrados y rehabilitación del sistema de semaforización.

Se trabajó en 2 mil 690 metros lineales y 99 mil 763 metros cuadrados totales. Las calles colindantes al bulevar no fueron incluidas en este proyecto.


Escrito en: Obras públicas Gómez Palacio Mejoramiento urbano bulevar Rebollo Acosta

               


