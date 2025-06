Luis Fernando Peña no vive del cine pasado, recuerda paso por MasterChef México

Luis Fernando Peña saltó a la fama gracias a la película Amar te duele, en donde dio vida al inolvidable "Ulises", sin embargo, su carrera va más allá de esa oportunidad, ya que ha destacado en trabajos en televisión, plataformas, teatro y ahora en MasterChef México, de donde salió la semana pasada.

"Muchas personas me recuerdan por ese largometraje con Martha Higareda, algo que siempre agradezco. Afortunadamente, yo ya no soy solo 'Ulises', ya he podido hacer muchas cosas como MasterChef.

"En todo ese tiempo han surgido una gran cantidad de proyectos. Creo que esto es parte de la vida, de todo proceso. Si uno va destacando en cada trabajo emprendido es porque estás haciendo las cosas bien, lo que permite que la gente te siga recordando", comentó vía telefónica.

Peña habló con El Siglo de Torreón justo por haber dejado "La cocina más famosa de México" luego de cometer un error en la preparación de unas calabacitas, ya que no desmoldó su plato.

"Me siento más tranquilo, contento y orgulloso de lo que hice en la cocina. En su momento estaba triste y enojado por ese error, pero luego entendí que es parte del juego, así son las reglas y rompí una y ni modo, no pasa nada.

"Dejé mi instrumento de cocina, un aro de metal que sirve para emplatar y se me olvidó retirarlo y, ni modo, pagué las consecuencias. Pero les digo algo, esto no me vuelve a pasar", sentenció.

Del otro lado de la balanza, Luis Fernando comentó que el reality show de La Televisora del Ajusco le otorgó más conocimientos culinarios y le permitió hacer amigos.

"Es uno de los proyectos más importantes en los que he estado, lo veo como una experiencia de vida. Me llevo conocimientos, aprendizaje, tropiezos. Realicé muy buenas amistades.

"Los chefs se volvieron como mis maestros de vida. Ahora, llegué lejos, así que considero que llevé a cabo un trabajo positivo. Lo que más me caló es que estuve a punto de llegar al top ten. Siempre trabajé con honestidad y lealtad, que es lo que más te pide la cocina".

Manifestó el entrevistado que previo a su ingreso a MasterChef México: Celebrity, él ya contaba con conocimientos de gastronomía, pero básicos.

"Ya tenía algo de experiencia y por ende desarrollé más en estos momentos. Voy a cocinar mucho para mi familia".

Confesó Peña que, cuando anunciaron su salida, le dio mucha tristeza y más le caló ver a sus compañeros e incluso al Chef Poncho tristes por la partida del actor.

"Yo los voy a extrañar a todos porque se hizo una gran camaradería. Con Poncho se generó una cordial amistad y me comentó que le gustaba lo que yo venía haciendo en el programa".

En los foros de TV Azteca, mientras andaba de un lado a otro visitando los programas de ahí, el actor hablaba para El Siglo y mencionó quién es su gallo para la gran final.

"Definitivamente, me encantaría que ganara Andrea Noli. Ella cuenta con un gran potencial. Es muy organizada en la cocina y vivió bastante tiempo en Europa, lo que le otorgó amplios conocimientos de la gastronomía de ese continente".

Por otro lado, Luis Fernando Peña agradeció a la vida que el trabajo no le ha faltado en estos meses de 2025 y espera que en los próximos continúe la buena racha.

"Está siendo un año bien bonito, de una gran cantidad de proyectos y vienen cosas igual de interesantes. Sigo con La obra que sale mal y La señora presidenta. He tenido emociones al por mayor en poco tiempo".

Seguido, Peña realiza transmisiones desde su hogar y con su familia, algo que, según expresó, lo realiza porque le gusta ser "neta" con sus seguidores.

"Me fascina mostrar cosas de mí que luego no sabían. Es bonito mostrarles cómo vivo, qué hago, cómo me llevo con mi esposa o hijos".

Antes de finalizar la charla, Luis Fernando mandó un saludo a los laguneros e hizo la promesa de venir pronto.

"Gracias por haber estado al pendiente de mi labor en MasterChef, incluso, personas de Torreón me decían que fue injusta mi salida, que no me tocaba, pero así son las cosas. Espero pronto visitarlos para devolverles un poco del cariño que ustedes me han brindado por mi trabajo".