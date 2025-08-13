¿Qué requiere la autosuficiencia financiera de Pemex en 2027, según la IP?

El reciente anuncio de que Petróleos Mexicanos (Pemex) dejará de requerir apoyo financiero de la Secretaría de Hacienda a partir de 2027 ha generado expectativas positivas en los mercados. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la viabilidad de este compromiso. Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se respalda toda estrategia que fortalezca a la principal empresa productiva del Estado, siempre que esté acompañada de medidas claras que garanticen transparencia, eficiencia operativa y sustentabilidad financiera real.

El éxito del plan depende de eliminar pérdidas estructurales y cumplir puntualmente con sus proveedores, lo cual es clave para preservar empleos, dinamizar la economía y recuperar la confianza de inversionistas. En este sentido, la transparencia y la implementación de auditorías independientes son condiciones indispensables para consolidar la autosuficiencia financiera de Pemex.

Coparmex reconoce avances importantes en la estrategia de capitalización y financiamiento de la empresa. La mejora en la calificación crediticia por parte de Fitch Ratings refleja una gestión más ordenada, mientras que la reducción estimada de la deuda financiera total, de 113.2 mil millones de dólares en 2021 a 77.3 mil millones en 2030, representa una disminución del 26%. Asimismo, la creación del Fondo de Inversión para Pemex por 250 mil millones de pesos, respaldado por la banca de desarrollo y con garantía federal, brinda certidumbre a proveedores y proyectos estratégicos.

Las metas de producción de 1.8 millones de barriles diarios y la expansión del gas natural a 5 mil millones de pies cúbicos diarios en 2028, junto con la apuesta por energías renovables y cogeneración entre 600 y 900 megawatts, muestran una visión más diversificada de la matriz energética nacional. No obstante, estas proyecciones requieren una ejecución impecable y una planeación basada en criterios técnicos, no políticos.

A pesar de los avances, persisten vacíos estructurales que amenazan la sostenibilidad de Pemex. La problemática de las importaciones ilegales y el robo de hidrocarburos sigue sin abordarse con claridad. Estas prácticas implican evasión fiscal y pérdidas millonarias que comprometen la competitividad de las refinerías y limitan la capacidad de reinversión.

Otro aspecto crítico es la ausencia de mecanismos de gobernanza robustos. Aunque se ha mencionado una mayor trazabilidad de recursos en el Consejo de Administración único, no se ha especificado el fortalecimiento del gobierno corporativo ni la incorporación de auditorías externas. La experiencia demuestra que sin vigilancia independiente, la eficiencia y la rendición de cuentas quedan vulnerables.

Coparmex sostiene que la autosuficiencia financiera de Pemex en 2027 solo será viable si se erradican las fuentes de pérdida estructural. La recuperación de recursos mediante la eliminación de contratos inflados, el combate a las importaciones ilegales y el cumplimiento oportuno de pagos a proveedores debe ser una prioridad.

En este último punto, se subraya que miles de empresas, especialmente en la región sur-sureste del país, dependen de los pagos de Pemex para sostener sus operaciones, preservar empleos y dinamizar la economía regional. Honrar estas obligaciones fortalecerá la cadena productiva y enviará una señal inequívoca de seriedad y compromiso, indispensable para recuperar la confianza de inversionistas y socios comerciales.

La organización empresarial reiteró su respaldo a una Pemex fuerte, competitiva y alineada con las mejores prácticas internacionales. Para lograrlo, es indispensable un compromiso permanente con la transparencia, el fortalecimiento del gobierno corporativo y la disciplina financiera. La eficiencia no puede depender de ingresos extraordinarios ni de medidas temporales, sino de una gestión ordenada y profesional.

Además, Coparmex destaca la importancia de la participación del sector privado mexicano en el desarrollo energético del país, en colaboración con Pemex. Esta alianza es fundamental para impulsar la inversión, fomentar la innovación tecnológica y aumentar la competitividad del sector. También contribuye a la transición hacia energías más limpias y sostenibles, genera empleo y fortalece la cadena de valor del sector energético, aportando a la estabilidad y seguridad energética de México.