¿Pedro Aquino saldría de Santos Laguna a Corinthians? Esto se sabe

El mediocentro no tendría lugar en las alineaciones del "Tano" para el próximo Apertura 2025.

El nombre de Pedro Aquino ha estado sonando en recientes días para llegar a diferentes equipos, primeramente se relacionó al mediocampista peruano sobre una posible llegada a Sporting de Cristal, club de su país natal que no atraviesa un buen momento y su refuerzo sería visto con buenos ojos.

Aquino llegó en 2023 a la escuadra lagunera, no obstante, ha tenido un paso manchado por lesiones, así como pocos minutos y resultados deficientes dentro de la cancha, por lo que su estancia en Santos no estaría planeada para el siguiente torneo y el equipo le estaría buscando un nuevo club aunque su contrato finaliza en 2026.

¿Es sondeado en Brasil? Pedro Aquino sería del interés de Corinthians

De esta manera, según la información reportada por el medio "RTI Esporte", el Corinthians, equipo histórico de la Primera División de Brasil, estaría interesado en los servicios de Aquino como mediocampista, de modo que el director técnico del club, Dorival Júnior, habría visto con buenos ojos el refuerzo.

No obstante, las negociaciones sobre el jugador aún no han iniciado formalmente, ya que Santos Laguna no estaría dispuesto a empezarlas por menos de 1.5 millones de dólares, esto mientras su valor como fichaje en el portal especializado "Transfermarkt" es de 2 millones.

Dicha situación sería positiva para el conjunto lagunero además de que liberarían una plaza de jugador extranjero.

Abren debate en redes sociales sobre su posible llegada a Corinthians

De esta manera, el reportero especializado, Gerson Cuba, escribió en sus redes sociales que no ha existido ninguna conversación entre Pedro Aquino y Corinthians.

No obstante, usuarios replicaron que el director técnico ya había autorizado y visto con buenos ojos su llegada más no que habían iniciado una negociación, de modo que su partida a Brasil todavía puede ser posible, por lo que los siguientes días serán clave sobre su permanencia o su salida.