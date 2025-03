Pedro Aquino, contento con su regreso a selección

Tras estar alejado de la selección peruana por poco más de un año, el mediocampista Pedro Aquino volverá a ver acción en las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al próximo Mundial, al ser citado por el director técnico argentino Óscar Ibáñez.

El elemento de Santos podría ver actividad en los duelos frente a Bolivia, como local, y en su visita a Venezuela.

"Me siento lleno de entusiasmo por regresar a mi Selección luego de un año, en el que no asistí por una lesión. Me siento muy ilusionado y muy feliz de volver, y de reencontrarme con el pueblo peruano que siempre está alentando. Muy feliz por esta convocatoria", aseveró el jugador de 29 años.

DIFÍCIL PRESENTE

Perú, que marcha último en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026, tiene la obligación de sumar en esta fecha FIFA si es que aspira al menos a pelear el boleto de repesca que aún hay en CONMEBOL.

"Es un presente complicado, pero 'peruano que no sufre no es peruano', ese es nuestro dicho, así que esperemos sumar para acomodarnos bien en la tabla de posiciones. Vamos paso a paso. Primero enfrentaremos a Bolivia en casa y con nuestra afición, entonces siento que podemos obtener un buen resultado. Si nos ponemos a trabajar y hacemos las cosas bien, siento que obtendremos un resultado positivo", expresó.

MUY ORGULLOSO

Para el futbolista sudamericano es un "orgullo" representar a su país, así como el cariño que le dan los aficionados cuando está en la cancha.

"Representar a mi país en esta etapa que estoy viviendo futbolísticamente es un plus. Quiero estar con mi gente y sentirme querido, que es lo que a todo futbolista nos gusta" concluyó.

Aquino suma 250 minutos en el presente Clausura 2025, siendo títular en cuatro encuentros del torneo, además de haber recibido una tarjeta roja frente a Mazatlán.

Para dichos compromisos eliminatorios, el central peruano Anderson Santamaría no fue considerado por Ibáñez, pero se mantiene entrenando con los elementos santistas que ya se preparan rumbo al duelo frente al Atlético del San Luis del próximo 30 de marzo. Otro elemento inca de la Liga MX presente en la convocatoria será el extremo de los Pumas, Piero Quispe.