Pedirán claridad sobre falta de suministro del proyecto Agua Saludable en Torreón

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dijo que el próximo domingo se reunirá con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López a fin de conocer el motivo por el cual desde hace tres semanas municipios como Torreón no han recibido agua proveniente del proyecto federal Agua Saludable para La Laguna (ASL).

El mandatario estatal comentó que seguramente el tema tiene que ver con el cambio de administración del gobierno de México “y a lo mejor pues ahí un tema de control, un tema de agarrar las riendas y poner en stand by pues un proyecto que no es del actual gobierno federal, entonces yo pienso que va por ahí”. Indicó que se trata de un proyecto y que la Federación le va a inyectar buenos recursos pues vienen cientos de miles de pesos para su terminación en este 2025. “Y eso tiene que ver con que vaya el tubo principal a Matamoros, a San Pedro y a Viesca, yo pienso que es un tema de transición”, dijo este martes en su visita a La Laguna.

Por su parte, el primer regidor del ayuntamiento de Torreón, Luis Jorge Cuerda Serna dijo que desde mediados de diciembre del año pasado, el Municipio no recibe agua de dicho proyecto. El edil mencionó que aunque en esta temporada de frío no es un tema que se priotario o urgente, al final del día tienen que brindar una solución a la ciudadanía a través del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), con la operación de los pozos y el llenado de megatanques, con pipas propias y con ayuda de la iniciativa privada.

“No es que no tengan agua, el tema es que con Agua Saludable tenían mucho más presión y hoy se ve disminuida la presión y se siente como sino hubiera suficiente agua, afortunadamente pues ahorita el tiempo es frío y no hay una demanda excesiva de este vital líquido, se buscó que los pozos tuvieran mayor gasto pero seguimos en las mismas, no hay comunicación por parte de Conagua”, declaró.

Cuerda Serna dijo que han surgido diferentes versiones en torno al motivo por el cual no ha llegado agua saludable y que uno de ellos fue el suministro de un químico para la planta potabilizadora, aunque agregó que al final del día no hay un comunicado oficial por parte de la dependencia federal.

“Si no hay comunicación mucho menos tenemos la certeza por el cual no hay ese abastecimiento, incluso yo voy mucho más allá, si se fijan las obras de inducción de tubería que traían en el bulevar Centenario tienen ya más de tres, cuatro semanas que están detenidas, están los tubos expuestos ahí, la obra no ha continuado. Yo no sé si sea un tema de acomodo en cuestión de quien llega a la Conagua o presupuestal, lo desconozco pero el objetivo, el punto aquí es que no tenemos el vital líquido”, añadió.

Cabe mencionar que la Conagua dejó de suministrar un volumen de 450 litros por segundo de ASL al municipio de Torreón en sectores del poniente y algunas colonias del norte por lo que se tuvieron que reactivar cuatro pozos. Cuerda Serna recordó que hasta la fecha han tenido por lo menos cinco interrupciones de dicho servicio. Dijo que el Simas tiene comunicación informal a través de la WhatsApp con la Conagua pero que no hay datos al respecto, añadiendo que también la ciudadanía debería exigir que se de cumplimiento del proyecto de Agua Saludable para La Laguna.