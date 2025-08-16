Coahuila Ramos Arizpe Saltillo PIEDRAS NEGRAS Wrangler MONCLOVA

Saltillo

Pausa AIERA contrataciones por incertidumbre arancelaria

Pausa AIERA contrataciones por incertidumbre arancelaria

Pausa AIERA contrataciones por incertidumbre arancelaria

MARISELA SEVILLA

MARISELA SEVILLA

RAMOS ARIZPE, COAH.- La industria instalada en Ramos Arizpe atraviesa una etapa de incertidumbre y ajustes ante la baja en la demanda y los efectos colaterales del conflicto comercial arancelario por parte de Estados Unidos, señaló Diego Gándara Cavazos, Presidente de la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe.

El empresario informó que las más de 330 plantas asociadas a AIERA se mantienen operando, aunque algunas han comenzado a tomar medidas preventivas, como pausar nuevas contrataciones o el no reemplazo de vacantes.

Aunque hasta ahora no se han reportado despidos formales en empresas afiliadas, la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe (AIERA) no descarta posibles recortes si persiste la situación.

“Venimos arrastrando una situación difícil desde finales del año pasado. La baja en pedidos y la presión que generan los aranceles derivados del conflicto comercial están afectando al sector, especialmente a la industria automotriz”, declaró el dirigente.

La industria automotriz, una de las principales en la región, ha sido particularmente vulnerable a los cambios del mercado internacional.


Según Gándara Cavazos, durante este año se han registrado dos eventos relevantes, la conclusión de la producción de un modelo en General Motors y un ajuste operativo en Daimler, ambos con repercusiones directas en el personal y en la cadena de suministro.


Añadió que si bien estos ajustes no han derivado en despidos masivos, sí han encendido alertas dentro del sector, donde mantener las plantillas laborales representa un reto cada vez mayor.


En otras industrias locales, se observa un patrón de cautela, las plazas que se liberan no se están renovando, como medida para contener gastos y evitar decisiones más drásticas a corto plazo.


“Las empresas están haciendo lo posible por conservar el empleo, pero si las condiciones actuales se prolongan, podríamos enfrentar escenarios más complicados”, advirtió el Presidente de AIERA.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Pausa AIERA contrataciones por incertidumbre arancelaria


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406987

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx