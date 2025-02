¿Por qué Pati Chapoy no asistió a la misa en memoria de Daniel Bisogno?

El espectáculo de nuestro país se encuentra de luto tras la lamentable pérdida de Daniel Bisogno, quien a sus 51 años de edad falleció después de una larga batalla por su salud, luego de haberse sometido en septiembre de 2024 a un trasplante de hígado.

Este viernes 21 de febrero, la familia de TV Azteca, empresa en la que Bisogno trabajó durante más de 30 años, le rindió un emotivo homenaje con una misa en su memoria, para que su alma descanse en paz. La ceremonia católica se llevó a cabo en las instalaciones de TV Azteca, y muchos aseguran que Pati Chapoy no se presentó al homenaje.

Minutos después de las 10:00 am, conductores de programas como Venga la Alegría y Ventaneando se reunieron en los pasillos de TV Azteca, donde un sacerdote ya estaba preparado para oficiar la misa en memoria de Daniel Bisogno, el conductor fallecido.

Además de los conductores, empleados de la televisora también acudieron para elevar una oración en honor a Bisogno. Sin embargo, la gran ausente en esta emotiva ceremonia fue Pati Chapoy, quien, como titular de Ventaneando, brilló por su ausencia.

¿Por qué no estuvo presente?

No se sabe con exactitud la ausencia de la conductora, aunque algunos han asegurado que la conductora no practica religión cristiana y por eso no asistió. Sin embargo, no se ha dado una confirmación oficial sobre la asistencia de la legendaria conductora en este homenaje.

Incluso se ha estado rumoreando que Chapoy fue la que se hizo cargo de todos los gastos en el hospital de Bisogno.