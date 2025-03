Diócesis de Torreón llama a vivir Miércoles de Ceniza y Cuaresma en solidaridad

Este 5 de marzo es el Miércoles de Ceniza, el cual marca el inicio de la Cuaresma, por lo que la Diócesis de Torreón llama a vivir ese tiempo en solidaridad con los más necesitados, con los enfermos, los ancianos y particularmente con los hermanos migrantes.

El vocero de la Diócesis, monseñor José Luis Escamilla Estrada, dijo que la imposición de la ceniza es la invitación a vivir la conversión, a corregir nuestra vida, pero también es la invitación a la solidaridad, al sacrificio a la penitencia, pero sobre todo a pensar en nuestros hermanos, en compartir con ellos los alimentos y todo lo que tengamos.

También pidió rezar por el Papa Francisco, quien desde el 14 de febrero se encuentra delicado de salud, incluso monseñor Escamilla dijo que justamente el santo padre, hace énfasis en que la Cuaresma es una llamada a la conversión y que juntos vayamos caminando a la casa de Dios.

Resaltó que, el problema de la migración es un fenómeno mundial y precisamente ellos nos recuerdan la Cuaresma, por que ellos están en camino de un lugar a otro y justamente la Cuaresma es transitar por el desierto para llegar a la pascua, por lo que reiteró que es importante apoyar a nuestros hermanos migrantes.