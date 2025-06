Participará Ejército en Operativo contra Riñas en Torreón

El Mando Especial de la Laguna y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) han implementado un operativo especial para abordar las riñas en la región. Las autoridades de la Policía Municipal, en coordinación con el Ejército Mexicano, buscan contener la violencia entre menores y aquellos involucrados en carreras clandestinas de motocicletas.

Uno de los delitos que más preocupa a las autoridades municipales son las riñas, que se producen en diversos sectores de la ciudad y están relacionadas con el consumo de sustancias prohibidas y el alcohol.

"Nos preocupa el tema de las riñas; por más que intentamos controlarlas, surgen en diferentes lugares. Sin embargo, seguiremos trabajando hasta lograr reducirlas a cero", afirmó Alfredo Flores, titular de la Policía Municipal.

Para combatir esta problemática, las autoridades están llevando a cabo pláticas con madres de familia y vecinos, quienes conocen a los jóvenes que permanecen en las calles hasta altas horas de la noche y participan en estas riñas.

"Los padres saben quiénes son los jóvenes involucrados en estas situaciones, y les pedimos que nos ayuden a controlar a sus hijos", enfatizó el titular de la DSPM.

Alfredo Flores, indicó que están trabajando en conjunto con el Mando Especial de la Laguna (MEL) para implementar tres operativos coordinados, uno de los cuales se centra en el control de riñas.

"El Mando Especial nos esta colaborando y vamos a lanzar tres operativos coordinados. Cuando recibamos un reporte de riña, actuaremos de inmediato en conjunto. También abordaremos el tema de las motocicletas, que es otra de las preocupaciones de la ciudadanía por el ruido que generan. Recientemente, celebramos una reunión, donde participaron Tránsito y Fiscalía, para buscar soluciones".

Flores también explicó que han detectado problemas relacionados con motociclistas tanto en la ciudad como en las zonas rurales.

"Se han realizado numerosos decomisos de motocicletas, incluyendo aquellas que no tienen placas, donde los conductores no llevan casco o son menores de edad. Tránsito está llevando a cabo charlas para concientizar a los jóvenes, pero necesitamos trabajar en eso. Aunque sabemos que algunos delitos involucran motocicletas, las que generan más ruido son las que utilizan los jóvenes que compiten entre sí. En el caso de robos, no son esas motocicletas las que se utilizan", concluyó Alfredo Flores.

De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana del Municipio, son 68 puntos de Torreón en donde han implementado el operativo Conduce Seguro , y durante el presente año, 3 mil 217 motociclistas han recibido el curso de manejo defensivo y preventivo.

Por su parte, la DSPM desde el mes de abril, que Alfredo Flores Originales asumió la dirección de la corporación, han atendido 76 riñas registradas en la ciudad, la cuales han buscado combatir por medio de rondines, proximidad social con padres y colonos, así como el uso de drones en espacios concurridos o eventos masivos.