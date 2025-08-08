Participa Instituto de Discapacidad Lerdo en panel de Inclusión y Neurodivergencias en el aula

Gómez Palacio y Lerdo Reforma electoral DIF Gómez Palacio Gómez Palacio Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio

La directora del Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad en Lerdo, Karimme Lizeth Caldera Cerón, participó como ponente en el panel “Inclusión, algunas neurodivergencias y discapacidades en el aula”, presentado por la Metalúrgica Met Mex Peñoles y Museo de los Metales.

La charla se desarrolló en el vivero Peñoles, y estuvo dirigida a 150 personas, la mayoría de ellos maestros y algunos padres de niños neurodivergentes.

La funcionaria comentó que, con un enfoque en el Trastorno de Especto Autista (TEA), se buscó concientizar e informar sobre el tema a los docentes, quienes están al frente de un grupo en el aula, pues actualmente al menos uno de cada 36 niños presenta autismo en el país.

El TEA es un trastorno de neurodesarrollo que afecta la forma en que las personas se comunican y perciben el mundo. Es un espectro, lo que significa que cada persona es única y puede requerir diferente grado de apoyo.

Quien presenta este trastorno, suele tener dificultades para interactuar socialmente y comunicarse, también puede presentar comportamientos repetitivos, intereses muy específicos, sensibilidad a los sonidos, luces o texturas.


Se calcula que actualmente uno de cada 36 nacimientos se encuentra en el espectro autista. La porción por sexos es 4:1 más frecuente en hombres. Los signos pueden aparecer desde los 18 meses.


Algunas otras neurodivergencias que se abordaron durante este encuentro fueron Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dislexia, y dislalia. También se contó con la ponencia de la Dra. Angélica Eloísa Medina Peña, y del Mtro. Librado Antonio Reyes Hernández.


La directora del Instituto de Discapacidad, Karimme Caldera, agradeció la invitación de la Mtra. Cristina Matouk Núñez, directora del Museo de los Metales, y a Metalúrgica Met Mex Peñoles.


               
               


               

               
               

               
               
               
