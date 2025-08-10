Parrense acaba con su vida presuntamente por problemas sentimentales

Policiaca Fallecimientos Suicidios Accidentes viales Saltillo Robos

ISABEL AMPUDIA

Problemas sentimentales llevaron a un hombre a caer en depresión, misma a la que puso fin la madrugada de este domingo, tras acabar con su existencia.

Los hechos se registraron en el domicilio ubicado entre la calle Gregorio García y Privada Gregorio García en la colonia Agua de los Padres en el municipio de Parras de la Fuente.

En una de las habitaciones del hogar, los hijos de José Eduardo de 38 años de edad, lo encontraron suspendido, por lo que de inmediato acudieron a buscar a su abuelo paterno.

Con la esperanza de salva la vida de su hijo, de inmediato lo bajó y colocó en su cama y pidió ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al lugar, arribaron paramecios de Cruz Roja, quienes al valorar al hombre detectaron una débil señal de signos vitales, por lo comenzaron labores de RCP.


Sin embargo esto no fue suficiente, pues el hombre a los pocos minutos perdió la vida.


Los agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Estado, dieron inicio a las pesquisas correspondientes, así como recolección de indicios.


Trascendió que en el lugar que el hoy occiso se encontraba deprimido ya que tenía problemas con su pareja, por lo que no se descarta que esto lo motivó a terminar con su vida.


Una vez que se ordenó el levantamiento del cuerpo, se trasladó al SEMEFO para practicarle la necropsia de ley a fin de determinar las causas de su muerte.


               
               


               

               
               

               
               
               
