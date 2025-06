Parras de la Fuente y Ocampo no registraron reubicación de casillas tras las fuertes lluvias que se presentaron

A pesar de las fuertes lluvias que se registraron principalmente en Parras de la Fuente y Ocampo, no fue necesario remover de ubicación las casillas para votar.

Según comentó el vocal ejecutivo del INE Coahuila, José Luis Vázquez López, en los lugares donde llovió muy fuerte, como es el caso de Parras de la Fuente y Ocampo, las brechas están transitables y hay señal de internet.

Por lo anterior, dijo que hasta el momento la instalación de casillas en estas zonas que se vieron afectadas por el temporal no registraron retraso alguno, ni hubo necesidad de hacer un ajuste de ubicación de casillas por esta causa.

Asimismo, indicó que tres mil 334 personas fueron los que cumplieron los requisitos legales para poder ser observadores electorales, por lo que tendrán la posibilidad de realizar dicha función, ya sea en Coahuila o en cualquier parte del país.

Precisó que fueron más de 3 mil personas de los 5 mil 500 que solicitaron ser observadores; sin embargo, no cumplieron los requisitos o no completaron su curso, por o que no se les otorgó su acreditación.