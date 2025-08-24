Policiaca Accidentes viales accidentes Detenidos Accidente vial Narcomenudeo

Pareja resulta lesionada tras accidente de moto en la colonia Filadelfia de Gómez Palacio

Ambas personas salieron proyectadas a la cinta asfáltica

EL SIGLO DE TORREÓN

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada tras impactarse contra un vehículo particular que les cortó la circulación en la colonia Filadelfia de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 8:00 de la mañana de este domingo 24 de agosto del año en curso sobre la avenida Ingenieros, a la altura de la calle 17 de dicho sector habitacional.

El vehículo señalado como responsable es un Seat, línea Ibiza, color rojo, modelo 2020, con placas de circulación del estado de Durango, el cual era conducido por Manuel de 53 años de edad.

Dicha unidad intentó realizar una maniobra en “U”, por lo que fue impactada por una motocicleta a la que le cortó la circulación.

Se trata de una moto Kurazai, color negro, sin placas de circulación, la cual era conducida por Pedro de 27 años de edad, quien iba acompañado de Perla de 20 años.


Ambas personas salieron proyectadas a la cinta asfáltica, donde terminaron tendidas el suelo con múltiples golpes en el cuerpo.


Testigos de los hechos de inmediato solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio varios reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios a la pareja, la cual fue trasladada a las instalaciones de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para su atención médica.


Del accidente tomó conocimiento el préstamo del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad.


Tanto el sedán como la motocicleta fueron retirados del lugar con la ayuda de una grúa y depositados en un corralón de la ciudad para su resguardo.


Finalmente el caso fue turnado ante la autoridad competente, para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.


