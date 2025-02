Pareja lagunera se compromete frente a 'Rik Sánchez' y 'Parche el pirata'

No hay duda de que el amor sigue en el aire en la Comarca Lagunera.

El pasado 14 de febrero, dos parejas se comprometieron en el concierto de La Firma y Liberación en el Coliseo Centenario y justo ese día, otros novios se dieron el sí en un singular evento.

Justo este fin de semana, se llevó a cabo la Super-Con en un centro comercial de la Calzada José Vasconcelos, que contó con la presencia del actor de doblaje Juan Guzmán reconocido por prestar su voz a “Rick Sánchez” en Rick y Morty ; “Jack”, en Samurai Jack; "Parche el Pirata", de Bob Esponja; Rick Harrison, en El precio de la historia o Steve de Las Pistas de Blue.

Ahí, asistieron cientos de laguneros, pero dos se juraron amor eterno ante la presencia del mismísimo Juan, quien prácticamente les dio la bendición

Juan Antonio Valenzuela González le pidió matrimonio a su novia Jaqueline Hernández Padilla, frente a Guzmán y todos los asistentes.

Ella le dio el sí, mientras que los fanáticos de los cosplay, anime o comics aplaudieron y felicitaron a la feliz pareja.

En una pasada visita de Guzmán a El Siglo de Torreón, comentó cómo llegó a la industria del doblaje, revelando que su entrada no fue como había imaginado inicialmente.

"Empecé a trabajar como actor de teatro, haciendo algunas cosas, en una oportunidad un amigo me dijo que había una productora de doblaje , yo no conocía que en mi país (Venezuela) se hacía doblaje, pero me dijo que estaban requiriendo actores".

Su sorpresa fue grande al darse cuenta de que en dicha empresa estaban solicitando operadores de audio y no actores como se le había mencionado, sin embargo, el sueño de querer adentrarse en ese mundo lo llevó a aceptar el trabajo.