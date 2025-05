¿Qué te pedirán para comprar un chip telefónico, de aprobarse las reformas de Sheinbaum?

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, lo que organizaciones advierten pondría en riesgo los datos personales de millones de personas en México.

Claudia Sheinbaum justificó que para comprar un chip telefónico no se da un nombre en una tienda “esto no tiene nada que ver con ver las conversaciones, no, no, tiene que ver con que para comprar un chip te registres con tu nombre”.

Planteó que la delincuencia utiliza muchos chips que luego van cambiando el teléfono, es por ello que las propuestas de ley establecen que ahora se compre un chip registrando el CURP con una identificación.

“Eso es un tema de seguridad, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa y en la ley de Seguridad está establecido, quién puede y cómo se puede utilizar esa información que coordina la Fiscalía General de la República”.

La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) manifestó su rechazo al registro telefónico, ya que los intentos anteriores también habían sido criticados como fue el RENAUT con Felipe Calderón y el PANAUT con López Obrador, este incluso fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte.

La abogada Ana Gaitán afirmó que este registro “pone en riesgo nuestros datos personales a accesos no autorizados, ya sea por vulneración de datos o actos en corrupción cometidos por autoridades”

R3D planteó que no hay evidencia de que este registro reduzca la actividad criminal y en cambio, el RENAUT, implementado en 2008 llevó a un aumento en 40 % del delito de extorsión y en 8 % el de secuestro.

Como explicó la presidenta y como se menciona en las leyes bajo discusión en el Congreso, se pretende asociar un número telefónico a una identificación oficial como el CURP. Ante esto se advierte que el registro podría ser eludible suplantando un número y llevando a incriminar a inocentes.