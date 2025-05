Papa León XIV: ¿Cuál es su equipo favorito de beisbol?

El papa León XIV, el segundo originario de América y primero de Estados Unidos, nació en Chicago, una de las ciudades más reconocidas por sus equipos profesionales de deportes como el beisbol y el basquetbol.

Robert Prevost pasó su infancia en la ciudad y siendo adulto volvió, esta vez ocupando distintos cargos dentro de la iglesia católica, pero siendo tan importante para Chicago sus equipos es natural cuestionarse quiénes son sus favoritos.

Por un lado, el nuevo papa es un fanático de los White Sox, según reveló su hermano John Prevost a una televisora local.

“Él nunca, nunca fue un fan de los Cubs (otro de los equipos de la ciudad), así que no sé de dónde salió eso. Él siempre fue un fan de los Sox… Nuestra madre era fan de los Cubs, no sé, tal vez eso les dio una pista, y nuestro padre era un fan de los Cardinals, entonces no sé de donde vino eso”, fue como reaccionó Prevost al enterarse que medios de Estados Unidos había reportado de inicio que el nuevo papa y su hermano era fanático de los Cubs, incluso el equipo llegando a celebrar en sus redes sociales.

Medios locales confirmaron con una amistad del ahora papa León XIV que su afinidad era con los White Sox.