Papá de Checo Pérez y ex Miss México desatan rumores de romance

Durante una cena reciente en la Ciudad de México, las cámaras de TVNotas captaron muy sonrientes y cercanos al papá de Sergio ‘Checo’ Pérez, el diputado Antonio Pérez Garibay, y a la ex Miss México y actriz Felicia Mercado. Desde entonces, no han faltado las especulaciones sobre un posible romance.

Aunque Felicia asegura que apenas tienen un par de semanas de conocerse, confiesa que entre ambos hubo una química inmediata. "Tenemos una amistad espectacular", comentó. “Nos llevamos muy bien, y cuando él dice ‘la señora Pérez’ está cotorreando”. Sin embargo, no descartó que la relación evolucione: “Vamos por partes, hay que dejar que las cosas fluyan”.

Por su parte, Antonio no escatimó en halagos para la ex reina de belleza: “Nuestra ex Miss México, una dama, una reina. Me gusta la gente bonita. Hemos desayunado, comido y cenado juntos estos 15 días. Ahora a ver qué te dice la ‘señora Pérez’”, bromeó.

La pareja fue vista compartiendo una larga conversación y muchas risas en un restaurante capitalino. Según testigos, él no le quitaba la vista de encima, fascinado con su presencia y su charla.

¿Quién es Felicia Mercado?

Felicia nació el 17 de diciembre de 1959 en Tijuana, Baja California. En 1977 fue coronada Señorita México y representó al país en Miss Universo. Su carrera artística incluye telenovelas como Espejismo, Vivir un poco, Rosa salvaje y Teresa. También ha participado en cine con cintas como Metiche y Pesadilla mortal, además de incursionar en la música con el disco Felicia, que incluye el tema “Encadena tu amor”.

Por ahora, ni ella ni el papá de Checo confirman un noviazgo, pero la cercanía entre ambos deja entrever que algo más que una amistad podría estar en marcha. ¿Será que están calentando motores?