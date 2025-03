Papá de Checo Pérez dice que se quiere casar con Lucía Méndez

Don Antonio Pérez Garibay, padre de 'Checo' Pérez, había desatado una controversia en redes sociales luego de que hubiera revelado que mantenía una relación con la actriz mexicana Lucía Méndez.

Esta noticia causó escándalo en el mundo de la farándula y del deporte mexicano, pues la declaración de Don Antonio tomó a todos por sorpresa, por lo que muchos usuarios de Internet comenzaron a cuestionar si esto es realidad o una 'broma' del papá de 'Checo', aquí te contaremos lo que pasa entre ellos dos.

Según reportes de prensa, el exdiputado Antonio Pérez Garibay aclaró que ambos mantienen una estrecha amistad que podría evolucionar en el futuro, aunque por el momento no se trata de una relación romántica establecida.

Lucía Méndez había negado relación

Méndez había aclarado a Sale el Sol que no existe ningún tipo de relación cercana con el padre del expiloto de la Fórmula 1, por lo que descartó cualquier posibilidad de un romance con él. "Yo voy a ser muy sincera, yo he visto dos veces en mi vida al papá del 'Checo' Pérez. No lo he visto más, es la verdad", expresó.

Lucía añadió que considera que las declaraciones de Antonio son parte de una campaña publicitaria, ya que no lo conoce bien y tampoco sabe si le gustaría entablar algo con él. "Soy muy feliz libre, me gusta la libertad, pero si me ha llamado la atención que Toño anda como en tour de medios, hazme el favor", dijo entre risas.

Sin embargo, en un vídeo compartido por TUDN, se puede ver a los dos cruzar la cancha del estadio Olímpico Universitario agarrados de la mano, que confirmó su relación amorosa durante el partido de Pumas vs Monterrey el pasado domingo.

Antonio se quiere casar con Lucía