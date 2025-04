Palabras que trascienden: 6 frases más recordadas del Papa Francisco

Este lunes el cardenal Kevin Joseph Farrell anunció el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años como causa de un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. Esto luego de superar un ingreso hospitalario de 38 días debido a una neumonía bilateral, además de otros antecedentes y complicaciones derivadas de la afección.

El primer pontífice latinoamericano partió pero su legado persiste a través de su mensaje, uno colmado de empatía, humildad, apertura y de tintes revolucionarios para la estructura de la Iglesia católica.

Ahora, tras su muerte, te compartimos algunas frases que permearán en la historia.

1. "Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?"

Exclamó el pontífice a los periodistas que viajaron con él durante un vuelo con destino a Roma desde Río de Janeiro, sitio donde participó en la Jornada Mundial de la Juventud en 2013. Tres años más tarde, pidió perdón a las personas homosexuales por haberlas marginado y en 2023 autorizó la bendición de las parejas homosexuales.

2. "Es mejor ser ateo que un mal cristiano"

En una misa matinal de febrero de 2017, el papa se pronunció ante los 'malos cristianos' argumentando que llevar una doble vida o explotar a otras personas no les hace merecedores de identificarse como creyentes. Cuatro años antes, pocos meses luego de ser elegido como papa, el Santo Padre expresó que incluso los ateos irán al cielo:

"El señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo: todos nosotros, no solo los católicos. Todos. (...) Padre, ¿y los ateos? Incluso los ateos. Todos".

3. "Una persona que quiere convertirse en papa no se ama a sí misma. Y Dios no lo bendice"

En 2014, durante un encuentro con estudiantes católicos de Albania e Italia, el líder máximo de la Iglesia católica decidió responder a sus preguntas, entre las cuales, un niño cuestionaba la razón del por qué quiso convertirse en papa. Francisco respondió "yo no quería (...) una persona que quiere convertirse en papa no se ama a sí misma, y Dios no lo bendice", agregó.

4. "Cómo me gustaría una Iglesia pobre...y para los pobres"

El pontífice eligió su nombre en honor a Francisco de Asís, fundador de la orden de los franciscanos y pugnante por la austeridad y pobreza como formas de vida, mensaje que dejó en claro desde su primera rueda de prensa como papa en el auditorio Pablo VI del Vaticano: "Francisco era un hombre pobre. Cómo me gustaría que la Iglesia fuera pobre...y para los pobres".

5. "Abusar de niños es una enfermedad"

En 2017, se publicó la revista La Civilta Cattolica. En ella, Francisco habló sobre una variedad de temas que incluyeron el manejo de los casos de pederastia dentro de la Iglesia. Además, impulsó reformas en materia de reparación de las víctimas, así como para evitar que los abusos no ocurran nuevamente. "Debemos esforzarnos más en la selección de los candidatos que quieran ser sacerdotes", añadió en su declaración.

6. "Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano"

En 2016, al inicio de la primera candidatura presidencial de Donald Trump, se prometió construir un muro en la frontera con México a fin de frenar el paso de migrantes sureños. Ante ello, el papa dirigió su mensaje al mandatario con motivo de apelar su lado religioso al ser cristiano confeso.

El papa Francisco impulsó profundas reformas a la iglesia católica sin quedar exento de críticas