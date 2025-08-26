Paga AHMSA a trabajadores 'fantasmas'

Un análisis realizado por trabajadores de AHMSA reveló que varios de los empleados que aparecen en la nómina filtrada el fin de semana, tienen más de dos años fuera de la siderúrgica, y algunos incluso viven desde entonces fuera del Estado.

Esta situación, señalan, muestra que aparentemente es una nómina de empleados "fantasma" que físicamente no están pero alguien cobra gruesos sus salarios.

El representante obrero disidente Juan Ervey Valenzuela de la Torre, denunció irregularidades en la nómina filtrada de Altos Hornos de México (AHMSA), donde aparecen sueldos superiores a 200 mil pesos.

Valenzuela señaló que, en el documento en circulación desde el fin de semana, figuran funcionarios como Francisco Correa, con 189 mil pesos mensuales, y Roberto Acosta, con 203 mil pesos. Estos montos, dijo, contrastan con la realidad de miles de trabajadores que llevan años sin recibir salario ni liquidaciones, lo que ha generado enojo e indignación colectiva.

El representante obrero sostuvo que se trata de un desvío de recursos y cuestionó la actuación del síndico de la quiebra, a quien acusó de falta de transparencia.

Explicó que dentro del concurso mercantil se repiten prácticas poco claras que únicamente benefician a funcionarios y allegados.

Valenzuela destacó que la nómina filtrada carece de fechas, aunque contiene firmas, lo que pone en duda su autenticidad. Añadió que muchas de las personas enlistadas abandonaron AHMSA desde hace más de dos años, pero aparecen con percepciones millonarias en 2025.

El dirigente cuestionó además al actual secretario general sindical, a quien acusó de estar alineado con la empresa y no defender los intereses de la base trabajadora. "Sigue siendo juez y parte con la empresa", recalcó.