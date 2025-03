Padre trata de recuperar a su hija quien se encuentra en una Casa Hogar

Un hombre está tratando de recuperar a su hija, ya que tras la detención de la madre y de la denuncia que él interpuso por sustracción de menores, se enteró que la pequeña fue canalizada a la Casa Hogar en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila, sin embargo oficialmente la PRONNIF no le ha notificado nada y la madre fue liberada.

Se trata de Edgar Gabriel Romero Esquivel, quien relató que, en su momento se le autorizó la convivencia con su hija Luciana, entonces de un año de edad, pero el 17 de octubre del 2022 la mamá de la pequeña, de nombre Paloma, inició un procedimiento para no permitir la convivencia, alegando que no se brindaban los cuidados adecuados, pero él pudo demostrar lo contrario, incluso la autoridad confirmó que era al revés pues era la madre quien no preservaba el bienestar de la menor.

Cuenta que llegó el momento, en que Paloma ya no se presentó a las audiencias en el Juzgado de lo Familiar y se definiera a quien se le entregaba la custodia, simplemente un día desapareció con la menor, por lo que incluso la Fiscalía del Estado activo el protocolo Alba para la localización de la menor.

Platica que el martes se enteró que Paloma fue localizada en la localidad Palau, en el municipio de Múzquiz, por lo que se dio cumplimiento a la orden de aprehensión que en su momento se emitió, por lo que fue detenida en la vía publica y al enterarse, por su cuenta se “movió” para conocer el paradero de la menor y le dijeron que, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Nueva Rosita, por lo que de inmediato se trasladó hacía allá y en la Casa Hogar le dijeron que efectivamente la menor está ahí, que se encontraba tranquila, pero no pudo tener contacto con ella.

Dice que el problema surgió cuando Paloma es presentada ante la autoridad competente y el abogado defensor de oficio, demostró que, al momento de la detención los policías no llenaron correctamente el Informe Policías Homologado (IPH), por lo que el litigante alegó que el aseguramiento no se hizo conforme a derecho y logró que la liberaran.

Edgar consideró que hay irregularidades que desde el momento se han cometido tanto en la Fiscalía del Estado como en la PRONNIF, pues afirma que si ha una orden de aprehensión vigente, debieron corregir los errores que se cometieron en el primer IPH para volverla a detener y ahora desconocen el paradero de Paloma y en la dependencia encargada de velar por el bienestar de la menor no le han dicho donde se encuentra exactamente, ya que reiteró no le han entregado un citatorio o documento donde se le notifique que se encuentra en resguardo y se le proporcionó un número de teléfono para pedir información pero no le contestan, incluso le dieron el celular de un funcionario y tampoco le toman la llamada.