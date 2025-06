Paco Pizaña sale de su zona de confort

El actor, Paco Pizaña, ha recibido un verdadero "regalo" y es que está por iniciar su siguiente proyecto, que llegó en un momento especial en su vida, sacándolo de su zona de confort.

Se trata de Regalo de amor, la próxima telenovela de Televisa que se estrenará hoy 23 de junio a las 18:30 horas por Las Estrellas.

A propósito de dicho trabajo, Pizaña habló con El Siglo de Torreón y lo primero que compartió fue la emoción que le da ser parte del proyecto, que de igual manera le ha permitido sanar.

"Es un regalo esta novela para mí en muchos aspectos porque llega en un momento muy puntual de mi vida y es que previamente me tocaron personajes malvados o patanes, entonces se presenta esta oportunidad de hacer un papel totalmente opuesto a lo mencionado, con fibras a las que no estaba acostumbrado interpretar y además mi abuela falleció el año pasado, que era como mi madre, así que la estaba pasando mal y cuando me avisaron que me quedé en la novela fue un aliciente para su servidor", mencionó.

Regalo de amor, es una producción de Silvia Cano, en la que el histrión encarna a "Pablo Cruz". Es un hombre alegre, trabajador y coqueto; amigo incondicional de "Eugenio" (Chris Pazcal) y excompañero de universidad. Trabaja como director Administrativo en FM y Asociados. Siempre ha estado enamorado de "Úrsula" (Bárbara Islas).

"'Pablo' es el personaje con mayores virtudes en la historia. Su rol es ir acompañando a quienes toman malas decisiones y aconsejarlos. Sirve de hombro para 'Eugenio', ya que lo escucha siempre con empatía. 'Cruz' sabe ser amigo, ustedes lo verán".

El entrevistado reveló la premisa de Regalo de amor, protagonizada por Alejandra Robles Gil, Chris Pazcal, Claudia Ramírez, Diana Bracho, Arcelia Ramírez y más actores.

"Es una telenovela llena de valores familiares. Cuando conocí el guion me enamoré. Busca revalorar el término, 'familia'. En la historia central tenemos a 'Eugenio' y a 'Isabela', ellos, por diferentes razones, no pueden ser padres, pero una personita llega a sus vidas de forma accidental y se vuelve su regalo de amor. No les cuento más para que la vean. Silvia Cano conformó un gran elenco encabezado por Diana Bracho a quien quiero y admiro", mencionó.

Por otro lado, el actor y modelo veracruzano externó que la vida le ha sonreído porque le ha puesto en su camino bastantes proyectos, entre ellos, Eternamente amándonos, Te doy la vida, Vencer el desamor o Mujer de nadie.

"Me siento afortunado porque en estos últimos tres años no ha habido descanso, pero proporcional al cansancio, estoy viviendo una gran etapa profesional porque hago lo que me gusta.

"Les cuento que ahora estoy en Colombia emprendiendo otro proyecto, del cual lamentablemente no les puedo contar detalles aún. Lo único que puedo adelantar es que ayudará a abrirme las puertas a nivel internacional", expresó.

Y justo tenía que ocuparse, así que Paco invitó a los laguneros a que no pierdan el estreno de Regalo de amor.

"No conozco la Comarca Lagunera, no tengo ese placer, ojalá y pronto sé de la oportunidad. Les mando un abrazo y los invito a que vean Regalo de amor, es una historia que realizamos con todo el corazón".