Paco Gabriel de Anda critica a David Faitelson y cuestiona su coherencia

David Faitelson, una de las voces más fuertes del periodismo deportivo en México sorprendió a sus seguidores en 2023.

Al anunciar luego de varios años de trabajo junto a José Ramón Fernández, su llegada a Televisa con miras a grandes eventos deportivos.

Decisión que le generó al comunicador múltiples críticas, pero que no sorprendió a Paco Gabriel De Anda, compañero de Faitelson en ESPN.

Hombre que en una reciente entrevista con Yosgart Gutiérrez, no dudó en asegurar que es una persona incoherente y que se esconde de las personas.

"Una persona que dice que nunca trabajará en un lugar y va a trabajar. Yo puedo entender si se maneja así, pero no puedo coincidir. Tiene su forma de ser y yo la mía, yo no me escondo de nadie, él se esconde de la gente".

De Anda, quien vivió un momento de tensión en ESPN con Faitelson, siguió y reiteró que el ahora conductor de TUDN, se va al terreno personal ante la falta de argumentos.

"Lo que muchas veces dice son temas personales, se esconde de la gente. Hay muchas personas a las que agredió. Yo no, camino sin ningún problema y puedo encontrarme al que sea", finalizó.