Pachuca vs Real Madrid: ¿A qué hora y por dónde ver la segunda jornada del Mundial de Clubes?

El flamante estadio Lusail de Qatar fue testigo de la goleada 3-0 del Real Madrid al Pachuca en la Copa Intercontinental de la FIFA el pasado mes de diciembre, a medio año de aquel encuentro, Tuzos y Merengues se vuelven a ver las caras, ahora en Estados Unidos.

En un lapso de seis meses la situación de ambos clubes cambió de forma drástica, pues ambos llegan a la cita con un nuevo director técnico, respectivamente, Xabi Alonso fue presentado con el conjunto blanco tras la salida de Carlo Ancelotti y Jaime Lozano suplió la baja de Gustavo Almada del banquillo hidalguense.

Asimismo, el delantero venezolano, Salomón Rondón quiere lograr con Pachuca algo que no pudo hacer durante su travesía por el futbol del viejo continente, el veterano de 35 años no le ha podido marcar un sólo gol al Real Madrid a pesar de haber jugado en el futbol español entre 2008 y 2012.

"Siempre he soñado con hacerle gol al Madrid, me falta", dijo Rondón con una sonrisa en el rostro; "En la época que estuve en Europa no tuve la suerte de hacerlo", agregó.

Pachuca vs Real Madrid: Horario y transmisión para el Mundial de Clubes

Mientras tanto, el gran ausente de este Mundial de Clubes ha sido, sin lugar a dudas, el futbolista francés Kylian Mbappé, víctima de una gastroenteritis que lo dejó fuera de la convocatoria para el debut del Real Madrid contra el Al Hilal y que tampoco jugará contra el Pachuca.

Fecha: domingo 22 de junio de 2025

Hora: 1:00 pm

Estadio: Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte, EU)

Transmisión: Canal 5, DAZN (gratis) y ViX Premium

Pachuca vs Real Madrid: Posibles alineaciones para la jornada 2

Pachuca

Carlos Moreno, Bryan González, Gustavo Cabral, José Castillo, Mauricio Isais, Erick Sánchez, Nelson Deossa, Jesús Hernández, Érick Gutiérrez, Oussama Idrissi y Salomón Rondón.

Real Madrid

Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Raul Ascencio, Dean Huijsen, Fran García, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr. y Gonzalo García.