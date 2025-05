Pachuca vs América: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de ida de los cuartos de final?

La Liguilla del Clausura 2025 arranca con uno de los duelos más esperados: Pachuca recibe esta noche al América en el Estadio Hidalgo, en la Ida de los Cuartos de Final. El encuentro comenzará a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse de forma gratuita por streaming en la plataforma Tubi.

Las Águilas llegan como sublíderes del torneo y con la mirada puesta en el ansiado Tetracampeonato, aunque reconocen que Pachuca es uno de sus rivales más incómodos. Los Tuzos, que clasificaron a Liguilla tras vencer a Rayados en el Play-In, buscarán una vez más sorprender al gigante de Coapa.

El técnico azulcrema André Jardine dejó claro que el enfoque está al 100% en este encuentro: “Es importante no distraerse con nada que no sea el partido de mañana porque puede dar una ventaja decisiva”. Y no es para menos: de las siete series de Liguilla entre ambos clubes, Pachuca ha eliminado al América en cinco.

La más recordada fue en la Final del Clausura 2007, cuando los Tuzos se coronaron ante las Águilas. Sin embargo, América ganó la más reciente en el Clausura 2024 y buscará repetir la historia.