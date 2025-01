Pablo Lyle no saldría de prisión en 2025, afirma Andrea Legarreta

La vida de Pablo Lyle cambió en marzo del 2019 cuando, tras verse involucrado en un accidente de tránsito en Miami, le arrebató la vida a un hombre. El actor fue enjuiciado y condenado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por homicidio involuntario; sin embargo, hace apenas unos días las versiones de que podría obtener su libertad anticipada este 2025 comenzaron a circular.

La posible liberación de Lyle, creó grandes expectativas entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca, pero, por desgracia, está información es completamente falsa, según dijo Andrea Legarreta.

La conductora de "Hoy" habló para el programa "Despierta América" y afirmó que, según una conversación que tuvo con la hermana de Lyle, Silvia, el actor continuará tras las rejas hasta finales del próximo año: "(Silvia) Me confirmó que esto no es cierto. No sabemos de dónde surgió este rumor. Incluso, han estado llamando familiares para preguntar si es verdad; lamentablemente, no lo es", dijo.

Legarreta enfatizó que, hasta el momento, no hay cambios en la sentencia y tampoco se ha reducido el tiempo en prisión de Pablo, esto a pesar de su buen comportamiento: "Obviamente, como todos los prisioneros en todas las prisiones de Estados Unidos, van restando días de acuerdo a su comportamiento; pero esto no ha cambiado la fecha de salida de Pablo, que es aproximadamente finales de 2026", agregó.

Durante la charla, la también actriz aclaró el supuesto regreso de Lyle a la televisión mexicana, esto, luego de que Juan Osorio mostrara su intención de trabajar con él, una vez que recupere su libertad.

"Le preguntaron a Juan si le daría una oportunidad y él respondió que sí, como seguramente lo harán muchas otras personas", explicó. Pero fue tajante en que esto no significa que ya haya algo pactado.

Por otra parte, Andrea también habló del proceso personal que ha atravesado su amigo en todos estos años y que, dijo, lo han ayudado a transformase a nivel personal y espiritual.

"Ha hecho un trabajo increíble... interno, mental, espiritual... con un amor, con una paciencia. De verdad que me va a encantar ver lo que ha sucedido con Pablo, porque de por sí ya era una persona adorable, encantadora y de mucho valor, y que por esta situación tan terrible, pues hay un cambio de vida, pero también un cambio interior muy positivo", finalizó.