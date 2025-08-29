Virales Virales Insólito Viral

¿Ovnis? Esto se sabe de las luces que se vieron sobre el Popocatépetl

Registran presencia de 'objetos extraños' rodeando el gran cráter volcánico

Popocatépetl (CAPTURA)

EL SIGLO Y EL UNIVERSAL

El tema de los Ovnis vuelve a hacer eco en redes sociales, luego de que se registrara la presencia de luces 'extrañas' al rededor del volcán Popocatépetl.

Fue la madrugada de este viernes que se viralizó un video del volcán Popocatépetl, donde se puede observar una serie de objetos extraños alrededor del cráter.

Como era de esperarse, este avistamiento ha generado muchas dudas e interés entre los internautas, generando teorías de que podrían ser posibles objetos voladores no identificados (OVNIS).

¿Qué hay en el volcán Popocatépetl? Harvard opina sobre los avistamientos 'Ovni'

Supuestos avistamientos Ovni volverían al volcán en una 'base extraterrestre' 
¿Ovnis en el Popocatépetl?


En la plataforma X, la cuenta "Webcams de México", compartió un video donde se muestran los diferentes objetos que volaban alrededor del volcán de forma extraña, la gran mayoría a gran velocidad.



Esta cuenta ya ha registrado este tipo de avistamientos en diferentes ocasiones. Por este motivo, los usuarios de X se preguntan sobre la posible existencia de vida extraterrestre.


Sin embargo, esta teoría se puede descartar por completo, ya que podría haber otras razones. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que se encarga de capturar y monitorear el volcán, ha dado explicaciones de que estos avistamientos son posibles aviones o drones que podrían usarse para investigaciones.


Pero debido a la velocidad con la que viajan estas luces, también podrían ser reflejos de ciertos satélites, meteoros o fenómenos atmosféricos provocados por erupciones volcánicas.


Ovnis en México


El Popocatépetl no es el único lugar en México que evoca a relatos sobre la supuesta presencia de extraterrestres y actividad paranormal, pues como ejemplo se encuentra la famosa Zona del Silencio en la zona norte del país. 


Localizada en el centro del Bolsón de Mapimí, entre los estados de Coahuila, Chihuahua y Durango, es que yace el área conocida como Zona del Silencio, cuyo nombre nace gracias a la fama que se ha ganado a través de los años, pues se dice que en este sitio las ondas de radio no pueden ser emitidas de manera normal

¿Dónde está y cómo llegar a la Zona del Silencio desde Torreón?
La Zona del Silencio se ha convertido en uno de los lugares más atrayentes para los fanáticos de fenómenos extranormales  

Pero no son sólo los problemas de comunicación y emisión de señales de radio lo que han hecho famosa a la Zona del Silencio, sino por los supuesto avistamientos de 'Ovnis' que algunos reportan haber presenciado en el área.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: viral redes sociales ovnis ovni Popocatépetl

               


elsiglo.mx