Ovidio Guzmán se declara culpable en Estados Unidos, podría ser testigo en investigaciones

Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, llegó a un acuerdo con los fiscales federales en Estados Unidos y cambiará su declaración de culpabilidad el 9 de julio, según un documento de la Corte Federal de Distrito Norte de Illinois publicado este martes.

"La audiencia de estado fijada para el 12 de mayo está anulada. Una audiencia en persona para cambiar la declaración de culpabilidad está fijada para el 9 de julio", apunta el documento judicial.

Asimismo, el texto indica que se deberá "proporcionar al tribunal una copia de cortesía del acuerdo de declaración de culpabilidad al menos tres días antes de la declaración".

En este sentido, el hijo de Joaquín 'el Chapo' Guzmán renuncia a un juicio en su contra y podría ser testigo en varias investigaciones.

Guzmán, que llegó a Estados Unidos en 2023 después de ser extraditado desde México, era uno de los narcotraficantes más buscados por Washington por su participación en el tráfico de fentanilo.

Por su parte, al 'Chapo' Guzmán se le detuvo en México en enero de 2016, tras protagonizar dos fugas en 2001 y 2015, y también se le extraditó a Estados Unidos en enero de 2017, donde se le condenó a cadena perpetua en julio de 2019, más 30 años adicionales.

El hermano de Ovidio, Joaquín Guzmán, arrestado en julio pasado cerca de El Paso, Texas, también está negociando un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía en Chicago.

