Otro lagunero será parte de la serie de Netflix Gringo Hunters

El poder lagunero sigue haciendo efecto en las plataformas.

Todo se encuentra listo para que el 9 de julio se estrene la esperada serie, Gringo Hunters, en la que participan los laguneros, Mayra Hermosillo y Héctor Kotsifakis.

Pero, no solo ellos forman parte de esta ambiciosa producción. Dentro del elenco se ha dado a conocer otro habitante de la región: Fernando Sujo.

Es el joven que ganó La Voz Azteca 2020 y que ya ha participado en seres como Nadie me va a extrañar y el remake de Rebelde.

En Gringo Hunters, el oriundo de Torreón encarna a “El Panda”. En entrevista con El Siglo de Torreón, dio los detalles de su personaje y lo que significa para él, este nuevo reto.

Fernando comentó que cada proyecto que realiza, le deja gratas experiencias y este no fue la excepción.

“Tuve varios llamados, tanto en Ciudad de México como en Tijuana, ésta ciudad no la conocía y me encantó. Tuve un cambio de look muy fuera de lo que es mi personalidad. También me fascinó poder compartir créditos con los paisanos Mayra Hermosillo y Héctor Kotsifakis”.