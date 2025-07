Otro lagunero es nominado a los Premios Ariel

Otro lagunero ha sido nominado a los Arieles 2025, luego de que se diera a conocer que Héctor Kotsifakis buscará el premio de Mejor coactuación masculina por su labor en Pedro Páramo.

Y es justo en esa misma terna donde competirá Eduardo Olmos, por su trabajo en La Cocina, de Alonso Ruizpalacios, en el papel de "Luis Villa".

El miércoles 2 de julio se dieron a conocer los nominados de este año, sin embargo, ayer la Academia anunció a otros 10 postulados y ahí figuró Eduardo.

Rodado en blanco y negro, el largometraje está inspirado en la obra teatral del dramaturgo británico Arnold Wesker; se estrenó en 1957.

La Cocina, es una coproducción México y Estados Unidos. Cuenta la vida de migrantes que se desempeñan en la cocina de un restaurante de Nueva York, donde se mezclan culturas de todo el mundo. Durante la hora punta del almuerzo suceden situaciones peculiares.

En una pasada charla con El Siglo de Torreón, Olmos habló de su trabajo en La Cocina.

"Estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo. Fue mágico trabajar con tanto talento y bajo el liderazgo de Alonso. Puedo decir que ha sido la experiencia profesional más especial de mi vida. Alonso tiene tanto talento, inteligencia. Ha sido un gran líder. Fue un sueño hecho realidad", compartió.

Pero, ¿Cómo llegó el lagunero a esta 'cocina'?, él lo contó emocionado.

"Fue un proceso de casting largo a principios de 2022. Desde un inicio le estaban echando ganas para que todo el proyecto saliera bajo la visión de lo que Alonso buscaba; es decir, bajo su visión.

"No me llegó mucha información, solo algunos datos de 'Luis Villa', que sería mi personaje. Cuando supe que era para un filme de Ruizpalacios, me emocioné bastante. Semanas después, él se puso en contacto conmigo y me dio más detalles del papel. Yo tenía la esperanza de que fuera lo que buscaba y afortunadamente así fue".