FALLECIMIENTOS

Otra vez, muere un adulto mayor en la soledad de su hogar en Saltillo

El cuerpo se trasladó al Semefo, a fin de practicarle la necropsia de ley

ISABEL AMPUDIA

De nueva cuenta, un adulto mayor perdió la vida en la soledad de su hogar, fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades de su deceso este martes, en el municipio de Saltillo.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Río Lerma y Río Panuco de la colonia González, luego de que vecinos del sector se percataron de la ausencia de José de 76 años de edad.

Al llamar a la puerta y no conseguir respuesta, reportaron la situación al Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso, luego de que oficiales de la Policía Municipal ingresaron al hogar.

En el lugar, agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron para llevar a cabo las diligencias de campo correspondientes.

Según trascendió, el hoy occiso padecía de diabetes, además que pocas veces recibía vistas, por lo que no se descarta que su fallecimiento sea por causas naturales, ya que en su cuerpo no presentaba huellas de violencia.


Tras los hechos, el cuerpo se trasladó al Semefo, a fin de practicarle la necropsia de ley y con ello, determinar las causas de su muerte.


Escrito en: fallecimientos adulto mayor Saltillo

               


ID: 2405960

      


