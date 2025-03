Otra vez colonos de Rincón La Merced exigen solución a brotes de aguas negras

Un grupo de colonos de Rincón La Merced de Torreón se manifestaron este lunes para solicitar la intervención del alcalde Román Cepeda en una problemática de aguas negras que surgió a raíz de una obra de reposición de una línea de drenaje sanitario que inició hace aproximadamente dos meses por parte del Gobierno del Estado.

Las personas afectadas llegaron a bordo de un taxi a las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) donde se encontraba el presidente municipal. Llevaron un megáfono y pancartas que decían: “¡Estamos hartos!, exigimos solución del drenaje y la fuga de agua potable”, “Exigimos respuesta inmediata a la mejora en drenaje y pavimentación” y “No más mentiras, queremos solución a este problema de drenaje. ¡Ya basta!”.

“El motivo de la manifestación es porque en toda la colonia Rincón La Merced, tenemos brotes de aguas negras sin solución, compromisos sin cumplirse, niños enfermos, en la noche no hay alumbrado público, no tenemos agua potable en las casas, las pocas casas que tienen agua potable sale mezclada con drenaje, y la gente tiene que soportar día y noche los fétidos olores porque en sus casas les dejaron los montones de aguas negras con lodo.

El problema tiene años pero tienen dos meses haciendo las obras y sus respuestas es que se tienen que esperar hasta que terminen para poderles poner la luz, arreglarles el agua y todo lo demás, están haciendo la reposición del drenaje, supuestamente es una obra del Gobierno del Estado pero todos sabemos que los problemas básicos del Municipio los debe resolver nuestro señor alcalde, qué bueno que el gobernador le está metiendo al Municipio pero necesitamos que el alcalde intervenga porque tampoco tenemos luminarias y se están suspendiendo las clases en la secundaria 11 porque el agua potable está saliendo mezclada con drenaje ”, señaló Mayela Mendoza, representante de los manifestantes. Agregó que hay personas con enfermedades gastrointestinales y con hepatitis A y que además, en los acumulamientos de aguas, hay larvas de mosquitos. Si el alcalde no los atendía, los colonos amagaron con trasladarse hasta la Plaza Mayor con botes de aguas negras. Los hechos se reportaron en la calle Presa de Guadalupe, entre Sarapes y Puente Nuevo.

Mencionó que la semana pasada le entregaron una petición a Hugo Dávila, representante de Mejora Coahuila en Torreón. “Y se hicieron compromisos con el contratista y no se cumplieron, de hecho trabajaron hasta el sábado a altas horas de la noche y el contratista me dijo que no tenían máquina, que la única retroexcavadora estaba ponchada, no tenían material y no pudieron terminar la obra, así que no se cumplió el compromiso de terminar el viernes y por eso hoy nos volvimos a manifestar. Ahorita nos dijeron que ya los corrieron que ahora está otra empresa y que sí vienen con todo pero mientras tanto, los únicos afectados son nuestras familias“, destacó.

La semana pasada, Roberto Escalante González, gerente general del Simas Torreón atendió a los quejosos en la colonia e informó que la obra está a cargo del Estado y que mientras esta concluye, el organismo a su cargo está apoyando con camiones “Vactor” para el desazolve de alcantarillas y drenajes. Este mismo lunes, dos representantes de los quejosos fueron atendidos por Román Cepeda en el interior de Canadevi Laguna.