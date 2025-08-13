Otorgan amparo parcial a mujer que atropelló a aficionado del Monterrey; proceso sigue detenido

Jennifer “N”, señalada por homicidio doloso y lesiones de gravedad en agravio de seguidores del Club Rayados de Monterrey, obtuvo en julio un amparo parcial que le permitirá incorporar nuevas pruebas a su favor dentro del expediente.

La resolución fue emitida por un juez federal luego de que los abogados de la imputada argumentaran presuntas fallas en el procedimiento que, a su juicio, vulneraron derechos contemplados en la Constitución.

La mujer permanece en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social Femenil de San Pedro desde el 29 de enero de 2024, fecha en la que fue vinculada a proceso.

Sin embargo, el juicio no ha tenido avances sustanciales, ya que las audiencias intermedias y la eventual sentencia permanecen suspendidas desde hace un año y siete meses.

De acuerdo con su representación legal, la estrategia ahora se concentrará en solicitar la intervención del Tribunal Colegiado en Materia Penal para que realice una revisión integral del caso, con la intención de revertir o modificar las resoluciones previas.

Mientras tanto, Jennifer “N” seguirá bajo resguardo en el penal femenil de San Pedro, Coahuila.