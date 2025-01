Orientación vocacional, clave para el futuro

La elección de una carrera es uno de los momentos más decisivos en la vida de los jóvenes, pero también uno de los más complejos. Este proceso, además de ser trascendental influye en el bienestar de los estudiantes.

Ante esto, “lo primero que debe entenderse es que la orientación vocacional es un proceso, no una decisión que se toma de un día para otro ", afirma Gabriela Rojas, psicóloga con doctorado en Desarrollo Educativo.

Este proceso, según la especialista, busca identificar las aptitudes, intereses, habilidades y actitudes de cada individuo para ayudarle a encontrar la profesión adecuada. "La orientación vocacional es un camino de autoconocimiento, donde el individuo va descubriendo de manera real lo que le apasiona y en qué es realmente bueno", añade.

El proceso de orientación vocacional debe comenzar mucho antes del último año de preparatoria, explica Rojas. Si bien muchas personas piensan que se trata solo de realizar pruebas, en realidad, la orientación comienza con un conocimiento profundo de uno mismo. "Debemos ayudar al joven a que se conozca, a que se dé cuenta de sus intereses y habilidades, para que, a partir de ahí, pueda tomar una decisión más consciente", sostiene.

TAMBIÉN LEE ¿Qué estudiaron los 7 artistas más escuchados en 2024?

Algunos sacrificaron su vida académica para dedicarse por completo a la industria.

Expectativas ajenas

Es más común de lo que se cree, que los estudiantes elijan una carrera marcada por el interés de los padres y las expectativas ajenas que por sus intereses y capacidades propias.

En este sentido, la psicóloga con experiencia en la orientación vocacional señala que "muchas veces los jóvenes creen saber lo que quieren estudiar, pero en realidad están influenciados por lo que sus padres o familiares esperan de ellos".

Un caso típico en México es la historia familiar de médicos, donde el joven se siente presionado a seguir esa tradición, aunque no siempre sea lo que realmente desea. Por eso, la orientación vocacional no solo ayuda a quienes no saben qué estudiar, sino también a aquellos que ya tienen una idea pero necesitan confirmar si realmente es su vocación.

La presión emocional que enfrentan los adolescentes en este proceso no puede subestimarse. "A los 17 años, los jóvenes sienten que deben tomar una decisión para toda la vida. Esto genera una gran ansiedad, porque existe una presión social y familiar, además de los propios miedos al fracaso", explica Rojas. Esta presión puede llevar a los estudiantes a continuar en una carrera que no les satisface, por miedo a defraudar a sus padres o a reconocer que se equivocaron.

El rol de los padres en este proceso es fundamental. "Los padres tienen un papel crucial, ya sea facilitando o dificultando la elección vocacional", asegura Rojas. Aunque sus intenciones sean las mejores, a menudo las expectativas familiares pueden ser una barrera.

"Es importante que los padres reconozcan que su hijo tiene sus propias características y que, aunque su rol es proteger y guiar, también deben darles la libertad de tomar decisiones por sí mismos", añade. De esta manera, los padres deben aprender a apoyar a sus hijos en la toma de decisiones sin imponerles su voluntad.

En este sentido, Rojas también recomienda que el proceso de orientación vocacional sea acompañado de un trabajo con los padres. "Es fundamental que los padres estén involucrados en el proceso, para que comprendan la importancia de respetar las decisiones de sus hijos y les brinden el apoyo necesario", señala.

TAMBIÉN LEE ¿Quién fue Belarmino Rimada?

Pionero de la orientación vocacional en la región

¿Orientación vocacional en línea?

Miles de opciones para dar clic aparecen en internet al momento de teclear “Test de orientación vocacional”. Tanto instituciones educativas como plataformas diversas ofrecen esta opción de contenido para quien tiene duda de qué carrera elegir. Muchas veces los jóvenes recurren a estas pruebas disponibles para disipar dudas profesionales, sin embargo, estas pruebas se quedan cortas para lo que realmente necesita el estudiante.

Aunque estas herramientas pueden ser útiles para generar ideas sobre posibles carreras, Rojas advierte que no son suficientes. "Los test de internet pueden ofrecer algunas opciones, pero no son una solución integral. En un proceso vocacional, deben tomarse en cuenta no solo los intereses, sino también las habilidades, actitudes y la personalidad del joven", subraya.

Además de las pruebas, la orientación vocacional incluye un acompañamiento constante. La especialista destaca la importancia de las entrevistas personales, donde se pueden identificar aspectos emocionales y familiares que afectan las decisiones del estudiante. "Es necesario ayudar al joven a conocer en profundidad las carreras y las realidades del mundo profesional, porque muchas veces solo conocen una visión superficial", explica.

Para aquellos que ya han comenzado una carrera pero se sienten insatisfechos, la orientación vocacional sigue siendo útil. "Es posible redirigir el camino y volver a encontrar lo que realmente apasiona a la persona", asegura la psicóloga. De hecho, este tipo de orientación vocacional se adapta según la edad y las circunstancias del estudiante, y permite tomar decisiones más acertadas, tanto para quienes inician como para quienes ya están avanzados en su carrera.

Finalmente, la psicóloga Rojas ofrece una serie de recomendación para aquellos que se sienten perdidos al momento de elegir una carrera:

“Lo primero que recomendaría es darnos cuenta que nuestra vida entera es una decisión y esta es una decisión más. Sí, importante, pero es una decisión más. Entonces,hay que tratar de bajar un poquito la ansiedad en ese sentido. Lo segundo es que, de alguna manera, no tenemos que marcarnos tiempos específicos porque esa es otra presión que los jóvenes tienen.

Hay muchos que no están en esa posibilidad de tomar elecciones de manera inmediata, entonces, pueden dejar de estudiar un tiempo, en lo que toman esta decisión de elegir de manera asertiva qué es lo que quieren estudiar. No es un error, porque la mayoría de los papás luego lo hacen ver así. No, nada, esto no es un fracaso”, explica Rojas, quien además agrega que el acompañamiento adecuado puede hacer que la elección vocacional sea una experiencia más equilibrada y menos ansiosa, ayudando a los jóvenes a tomar decisiones más informadas y satisfactorias para su futuro.