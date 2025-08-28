Torreón IMSS IMSS COAHUILA simas servicios públicos Diócesis de Torreón

dif gomez palacio

Organizan 'minifutbolito' en DIF Gómez Palacio junto a leyendas del Santos Laguna

Organizan 'minifutbolito' en DIF Gómez Palacio junto a leyendas del Santos Laguna

Organizan 'minifutbolito' en DIF Gómez Palacio junto a leyendas del Santos Laguna

GUADALUPE MIRANDA

Con el objetivo principal de impulsar actividades que tengan el propósito de crear espacios seguros, reforzar la unión entre la ciudadanía y fomentar una cultura de paz a través del deporte, la convivencia y el trabajo en equipo, se llevó a cabo un “mundialito de fútbol” en las instalaciones del Club de Niños y Niñas del DIF en Gómez Palacio.

Esta actividad se desarrolló como parte de la Jornada por la Paz, en la que participan tres órdenes de Gobierno y que está organizada en coordinación con la Mesa para la Construcción y Seguridad en La Laguna de Durango, a cargo de Luis Alfredo Estala Soto, y en la que además participaron las corporaciones de seguridad y el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) Gómez Palacio.

Teniendo como sede el Club de Niños y Niñas del DIF ubicado en la Colonia Fidel Velázquez “Chapala”; en esta ocasión, se desarrolló un “Mundialito de Fútbol” donde participaron niñas, niños y adolescentes, además de elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, leyendas del Club Santos Laguna que hoy apoyan al Club Irritilas, así como el club del Centro Universitario Trilingüe (CUT).

La directora operativa del DIF Gómez Palacio, Maribel Campos y el coordinador de la Mesa para la Construcción por la Paz y Seguridad en La Laguna de Durango, Luis Alfredo Estala Soto, y en la que participan autoridades municipales, corporaciones de seguridad y el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) Gómez Palacio, dieron la bienvenida y agradecieron el apoyo de todas las instancias que hicieron posible este encuentro.

En esta ocasión, el "Mundialito de Fútbol” contó con la presencia de las leyendas del Club Santos Laguna y exjugadores profesionales, que hoy impulsan el deporte en nuevas generaciones, tales como: Wagner Ricardo de Souza, Sergio Ceballos, Juan A. “Zurdo” Flores Barajas y Pedro Muñoz.


Su visita fue motivo de inspiración para los jóvenes, quienes pudieron convivir con ellos, escuchar sus experiencias y reforzar valores como disciplina, trabajo en equipo y respeto a través del futbol.


Tras los encuentros deportivos entre el CUT Campus Laguna, el Grupo Irritila, la Guardia Nacional y el Club de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Gómez Palacio; los ganadores del primer lugar fueron los jugadores del CUT; el segundo lugar lo obtuvieron los niños de DIF y tercer lugar lo obtuvo La Guardia Nacional, quienes recibieron sus respectivos trofeos



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: dif gomez palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Organizan 'minifutbolito' en DIF Gómez Palacio junto a leyendas del Santos Laguna


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409962

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx