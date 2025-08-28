Organizan 'minifutbolito' en DIF Gómez Palacio junto a leyendas del Santos Laguna

Con el objetivo principal de impulsar actividades que tengan el propósito de crear espacios seguros, reforzar la unión entre la ciudadanía y fomentar una cultura de paz a través del deporte, la convivencia y el trabajo en equipo, se llevó a cabo un “mundialito de fútbol” en las instalaciones del Club de Niños y Niñas del DIF en Gómez Palacio.

Esta actividad se desarrolló como parte de la Jornada por la Paz, en la que participan tres órdenes de Gobierno y que está organizada en coordinación con la Mesa para la Construcción y Seguridad en La Laguna de Durango, a cargo de Luis Alfredo Estala Soto, y en la que además participaron las corporaciones de seguridad y el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) Gómez Palacio.

Teniendo como sede el Club de Niños y Niñas del DIF ubicado en la Colonia Fidel Velázquez “Chapala”; en esta ocasión, se desarrolló un “Mundialito de Fútbol” donde participaron niñas, niños y adolescentes, además de elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, leyendas del Club Santos Laguna que hoy apoyan al Club Irritilas, así como el club del Centro Universitario Trilingüe (CUT).

La directora operativa del DIF Gómez Palacio, Maribel Campos y el coordinador de la Mesa para la Construcción por la Paz y Seguridad en La Laguna de Durango, Luis Alfredo Estala Soto, y en la que participan autoridades municipales, corporaciones de seguridad y el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) Gómez Palacio, dieron la bienvenida y agradecieron el apoyo de todas las instancias que hicieron posible este encuentro.

En esta ocasión, el "Mundialito de Fútbol” contó con la presencia de las leyendas del Club Santos Laguna y exjugadores profesionales, que hoy impulsan el deporte en nuevas generaciones, tales como: Wagner Ricardo de Souza, Sergio Ceballos, Juan A. “Zurdo” Flores Barajas y Pedro Muñoz.

Su visita fue motivo de inspiración para los jóvenes, quienes pudieron convivir con ellos, escuchar sus experiencias y reforzar valores como disciplina, trabajo en equipo y respeto a través del futbol.

Tras los encuentros deportivos entre el CUT Campus Laguna, el Grupo Irritila, la Guardia Nacional y el Club de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Gómez Palacio; los ganadores del primer lugar fueron los jugadores del CUT; el segundo lugar lo obtuvieron los niños de DIF y tercer lugar lo obtuvo La Guardia Nacional, quienes recibieron sus respectivos trofeos