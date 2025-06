Organizaciones civiles presentan impugnación a elección del Poder Judicial

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Poder Ciudadano, Consejo Nacional de Legítimo Estratégico, PROCU, Defensores XS, Laboratorio Electoral y Politic Club, acompañadas de especialistas en materia electoral y representantes ciudadanos, presentarán este jueves ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una impugnación formal contra el proceso de elección del Poder Judicial.

La acción legal será ingresada a las 13:30 horas y tiene como propósito defender el derecho a elecciones auténticas, libres y limpias, según señalaron los convocantes en un pronunciamiento conjunto.

Durante el posicionamiento, Fernando Izaguirre, consejero nacional de Poder Ciudadano, explicó que el proceso electoral para designar a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral, careció de equidad, certeza y legalidad. Argumentó que se entregaron “acordeones” para inducir el voto, hubo irregularidades en los cómputos y deficiencias en el diseño de boletas.

“Nuestra impugnación no es simbólica. Es un recurso jurídico con fundamentos sólidos respaldados por expertos”, afirmó.

Por su parte, el empresario Abel Alcalá advirtió que estas elecciones socavan la confianza ciudadana.

“Estamos ante un camino en el que no hay libertad ni competencia democrática real. Por ello, exigimos la nulidad del proceso”, declaró.

Jorge Carrioto, representante de la sociedad civil, enfatizó la baja participación ciudadana como otro indicio del descontento generalizado.

“Cuando la gente no vota, manda un mensaje claro: no les gusta lo que se ofrece”, comentó. Comparó la ausencia en las urnas con el vacío en un estadio o en un concierto fallido: "la democracia se defiende escuchando a la gente y esta vez no se le dio voz”, subrayó.

La impugnación también responde, indicaron, al silencio del INE ante múltiples irregularidades detectadas.

“Esperábamos que la propia autoridad invalidara la elección. Al no hacerlo, nos corresponde a la sociedad ejercer nuestro derecho”, añadió Izaguirre, quien reportó que Poder Ciudadano tiene presencia en 25 estados y más de dos millones de simpatizantes en el país.

Las organizaciones reiteraron que esta acción marca el inicio de una etapa de diálogo plural, con el objetivo de rescatar la legitimidad electoral y reconstruir la confianza en las instituciones democráticas.