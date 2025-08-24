Operativos de supervisión en quintas para prohibir venta de alcohol a menores

Con el objetivo de verificar que los eventos en los salones de fiesta y en quintas cumplan con la normativa municipal, y se priorice la seguridad de los asistentes, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón mantiene operativos de supervisión constantes, destacando la prohibición de venta o suministro de alcohol a menores de edad.

Pablo Fernández Llamas, director de la dependencia, explicó que durante las revisiones que se llevan a cabo en coordinación con elementos de Seguridad Pública, inspeccionan aspectos como el contar con licencia de funcionamiento vigente del establecimiento, permiso de alcoholes, certificado de fumigación que garantice condiciones higiénicas, y extintores en buen estado, cargados y con fecha de vigencia actualizada.

Señaló que se revisan las medidas generales de seguridad como salidas de emergencia, señalización y capacidad controlada . Así como el cumplimiento del horario permitido, el cual es hasta las 02:00 horas.

El director mencionó que estos operativos forman parte del eje “Seguridad y Orden” de la administración municipal y subrayó que se mantendrán de manera constante.

“El objetivo principal es prevenir cualquier situación de riesgo en los eventos que se realizan en este tipo de establecimientos y sobre todo, cuidar la integridad de los jóvenes que acuden. Nuestro compromiso es garantizar que quienes asisten a estos lugares puedan divertirse en un entorno seguro, regulado y responsable”.

Fernández Llamas reiteró que la finalidad no es sancionar, sino prevenir riesgos y garantizar espacios seguros.

En este sentido, recordó a los organizadores y propietarios de quintas la importancia de contar con todos los permisos, respetar los horarios establecidos y cumplir con las disposiciones municipales, ya que de no hacerlo se aplicarán las sanciones correspondientes que pueden incluir la suspensión del evento y la clausura del establecimiento.

El director reafirmó el compromiso con la ciudadanía para continuar realizando estas labores, fomentando una cultura de prevención, legalidad y responsabilidad en la organización de eventos sociales.

Asimismo, invitó a reportar cualquier irregularidad al 073 de Atención Ciudadana, o al teléfono 500 7000, extensión 1548, así como a través de las redes oficiales: Inspección y Verificación Torreón, en Facebook.