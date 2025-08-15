Operativo Dragón inspecciona yonkes y talleres en La Laguna de Durango

Este viernes, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo recorridos de inspección en yonkes y talleres automotrices de la Región Lagunera, como parte del denominado Operativo Dragón.

Las acciones se realizaron de manera coordinada entre la Fuerza Metropolitana, el Mando Especial Laguna, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Investigadora de Delitos (PID), Agentes del Ministerio Público, Policía Municipal, así como elementos de Protección Civil y la Unidad de Ecología.

Durante las inspecciones, se revisaron permisos de operación, protocolos de seguridad y números de serie de identificación vehicular, con el fin de detectar posibles irregularidades y prevenir hechos delictivos relacionados con el robo de vehículos y la comercialización de autopartes de dudosa procedencia.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos tienen como principal objetivo reducir los índices delictivos en la región, además de garantizar que los establecimientos cuenten con la documentación necesaria para operar legalmente.

Se destacó que estas acciones forman parte de los acuerdos establecidos en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz y que los operativos serán permanentes en distintos puntos de La Laguna de Durango.