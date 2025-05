Operan mediante zonas taxi en programa piloto para atender turno nocturno en Distrito Colón y Paseo Morelos

Taxis organizados conforman zonas en el turno nocturno para los clientes de bares y antros del Distrito Colón y el Paseo Morelos, así como el Centro de Torreón.

César Alvarado Mendoza, director de Transporte Público Municipal, señaló que mediante esta estrategia se han habilitado cinco zonas de taxi debidamente identificadas como plan piloto , con 10 a 15 unidades cada una, de diversas líneas, que ofrecen el servicio en el horario de 11 de la noche a 2 de la mañana, esto de jueves a domingo.

"Estamos alineando a los vehículos de la modalidad de taxi para que hagan, no una base como tal, pero sí una Zona Taxi dentro del Distrito Colón y el sector Centro de la ciudad", explicó. Mencionó que se han organizado y algunos choferes ya portan chalecos para identificarse, están colocando conos para delimitar la zona, para la salida de los bares.

Señaló que las Zonas Taxi se ubican en las calles Comonfort e Hidalgo, en Allende y González Ortega, en Degollado y Morelos, otra se encuentra en Colón y Morelos, y uno más en Galeana y Morelos, por Plaza Mayor.

El director de Transporte dijo que estos choferes llevan una coordinación para poder prestar el servicio porque era frecuente que, entre los mismos conductores, se robaban el pasaje, de manera que se buscó alinearles y que se pudieran organizar para que se pueda distinguir el área adecuadamente y que puedan cubrir mientras suban al pasaje.

"No son sitios como tal, no son bases, son Zonas Taxi preventivas, de manera responsable, donde los choferes, lejos de andar dando vueltas, pitando, se organizan, está la zona, no es exclusiva, esto sí lo quiero remarcar mucho: no es exclusiva, no hay un liderazgo como tal, no es una base de taxis, no es una línea, no, es que se organicen el exterior en diferentes puntos donde se concentra a la hora que salen de los establecimientos, a las 2 de la mañana, que es la hora del cierre", comentó.