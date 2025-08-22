ONU confirma oficialmente hambruna en Gaza tras casi dos años de guerra

Internacional Donald Trump Ucrania-Rusia Venezuela

Más de medio millón de personas enfrentan hambre extrema, indigencia y muerte, mientras se anticipa que la crisis se extienda hacia el centro y sur del enclave en las próximas semanas

EFE

Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza.

"Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte", señaló este martes la ONU.

Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar, pero los datos revelados hoy indican que "entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más, con una expansión de la hambruna" hacia el centro y el sur del enclave. 

