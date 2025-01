Omar Chávez acusa a la esposa de Julio César Chávez de amenazarlo de muerte

La familia Chávez suele estar rodeada de escándalos y polémicas fuera del cuadrilátero y esta vez no fue la excepción. Ahora, Omar Chávez, quien tendrá un combate contra Misael Rivera el próximo sábado 25 de enero en San Luis Potosí, reveló detalles de la terrible relación que sostiene con la esposa de su padre Julio César Chávez.

La relación es tan mala, que uno de los herederos de Chávez confesó que recibió amenazas de muerte.

"La mujer de mi papá me ha hecho la vida imposible y yo ya estoy cansado de eso, la verdad. Siempre se mete en mi vida por medio de mi papá, me ha amenazado de muerte y yo ya estoy harto de eso. Yo ya no quiero saber nada de eso. Quiero enfocarme en mi deporte, pero ella siempre me hace la vida imposible" declaró.

Así mismo, acusó que "ella como que me tiene envidia a mí. Por medio de su gente siempre me está haciendo cosas... ya basta. Que se enfoque en sus cosas, que deje de manipular a mi papá para que se meta conmigo y luego me ande internando o algo así, me tiene cansado ese tema. Quiero estar enfocado en mi deporte".

El boxeador de 35 años confesó que, debido a esto, no ve la serie que gira en torno a la familia Chávez.

"Yo la serie de Los Chávez no la miro por el hecho de que la mujer de mi papá me ha hecho la vida imposible. No sabía que iba a salir en la serie y me pusieron hasta de enemigo de Nicole (su hermana) y no lo soy, yo le deseo el bien a ella pero yo me enfoco en lo mío" concluyó.