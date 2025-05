Omar Castañeda plantea creación de Instituto Municipal de Planeación con especialistas

El candidato a la Presidencia Municipal de Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda, participó en una jornada de diálogo con el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, donde expuso su proyecto de gobierno, El Nuevo Gómez Palacio, ante profesionistas del ramo de la construcción e infraestructura.

“Mi propuesta se basa en el desarrollo urbano con orden, con inclusión y con justicia social. En Gómez Palacio no se construye sólo con cemento, se construye con visión y participación ciudadana y lo vamos hacer con la creación del Instituto Municipal de Planeación”, declaró Castañeda ante el consejo del colegio, en presencia de representantes del sector de la construcción.

“Sé nota que sabe lo que hace, que no la ha tenido fácil, que tiene un servicio hacia los demás y no solo a sus intereses personales. Creo que esas personas, como el Candidato Omar, de forma genuina, quieren el bien común”, dijo durante el encuentro el arquitecto, Mario Alberto Talamas Murra, presidente del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, quien resaltó sensibilidad del candidato a los problemas de la ciudad: "Me llevo grata impresión, su proyecto es muy completo. Creo que está preparado para llevar a cabo una buena función en caso de ser electo. Como colegio de arquitectos —y de ingenieros, que también estuvieron invitados— es importante saber qué políticas y acciones van a tener, y que también escuchen que nosotros podemos coadyuvar para llevarlas a cabo", aseguró

Castañeda reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la planeación urbana sostenible.

"La ciudad que queremos sólo es posible si la soñamos juntos: los ciudadanos, los colegios profesionales, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores. Aquí todos cuentan y todos construimos”, dijo.

Sobre las propuestas presentadas, Talamas Murra agregó: “Creo que aquí en la cámara hay gente muy preparada con una buena visión para aportar y sumar al crecimiento ordenado de la ciudad, junto con el gobierno, pues por años se han olvidado de un plan y estrategia con visión a futuro que beneficie a todos".

Omar Castañeda recordó en su proyecto que la visión es el crecimiento y desarrollo para el rescate y renacimiento de Gómez Palacio “y eso se va a lograr con el proyecto 100% lagunero", concluyó.