Omar Castañeda firma compromisos con empresarios de la Comarca Lagunera

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna se reunió con el candidato a la alcaldía por el partido Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda, así como de la alcaldía de Lerdo, Ana García, quienes firmaron el compromiso para que, en caso de resultar electos, se atiendan las principales demandas del sector empresarial.

Al encuentro asistieron los dirigentes del CCE Laguna, que preside José Piña Álvarez, así como integrantes del equipo de campaña del candidato emecista.

Los cuatro compromisos son: la conectividad de la Zona Metropolitana de La Laguna, con propuestas como el corredor carretero La Laguna-Piedras Negras; seguridad y coordinación municipal; homologación de impuestos y reglamentos, mediante el fortalecimiento de la coordinación entre Coahuila y Durango y los municipios, además de la estructuración de consejos ciudadanos.

Los empresarios están interesados en que quien ocupe la Dirección de Desarrollo Económico municipal, sea un representante de la iniciativa privada, que conozca la problemática de Gómez Palacio y de la región, y que implemente políticas públicas encaminadas a atraer mayor inversión que genere los empleos que se necesitan.

También buscan que el sector esté debidamente representado a través de los consejos ciudadanos, que además tengan facultades para incidir en las políticas públicas y programas del gobierno municipal que promuevan el desarrollo.

“Me hacen lo que el viento a Villa”

Tras firmar el acuerdo con el CCE Laguna, el candidato Omar Castañeda González dijo que lo que ha hecho falta para atraer más inversiones a Gómez Palacio es tener buenos gobiernos que tengan una visión de desarrollo.

Sobre los señalamientos que se han hecho en su contra, por supuesto nepotismo y las críticas por publicar encuestas, el candidato de MC aseguró que “me hacen lo que el viento a Villa, no nos van a detener, andan muy desesperados, pero son gente deshonesta y extranjeros, el primer acto de deshonestidad es que pretendan gobernar un municipio que no conocen, que no sienten y del que no son parte”.

Han arreciado la guerra sucia pero han caído en el absurdo, por lo que la ciudadanía ya está enterada de estas prácticas.