Olivia Collins explota tras ser nominada en La Casa de los Famosos México 2025 | Video

Luego de confirmarse su lugar entre los primeros nominados de La Casa de los Famosos México 2025, Olivia Collins no se quedó callada. La actriz reaccionó con firmeza tras recibir cuatro puntos —dos de Ninel Conde y dos más de Elaine Haro— que la colocaron en la temida placa de eliminación.

Al terminar la gala de nominación, el ambiente dentro de la casa se tornó tenso. Entre especulaciones, preguntas y confesiones, Olivia comenzó a conectar cabos. Primero fue a cambiarse y desmaquillarse al baño, y luego entró a la cocina donde varios habitantes conversaban, entre ellos Facundo, Elaine Haro y Mariana Botas.

En ese momento, Elaine preguntó directamente a Facundo si había votado por ella. El conductor respondió sin rodeos que sí, pero con una justificación particular: “Quería proteger a Olivia”, aseguró. Sin embargo, justo cuando pronunciaba su nombre, Collins apareció en la cocina.

—¿Están hablando de mí? —cuestionó la actriz.

Facundo admitió que sí y explicó sus razones: dijo que los participantes más jóvenes tienen un respaldo importante fuera de la casa, lo que podría complicar la votación del domingo.

La respuesta de Olivia fue tajante: “Yo sé perfectamente quiénes me nominaron, corazón, no te preocupes. Me voy a quedar, no se preocupen, me voy a quedar”, dijo antes de abandonar la cocina.

Olivia Collins, junto con Adrián Di Monte, Priscila Valverde, Ninel Conde y Elaine Haro, es una de las cinco celebridades que el próximo domingo enfrentará la decisión del público. Por ahora, ella está decidida a permanecer en la competencia… y lo ha dejado claro.