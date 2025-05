Ofrecen primer seminario dirigido a los trabajadores sobre salud mental y prevención de adicciones

Ante la preocupación de la salud mental de los trabajadores así como para la prevención de adicciones, pero sobre todo en atención a lo que dicta la Norma Oficial Mexicana (035), el Centro de Integración Juvenil Nacional y Región Laguna en coordinación con la CTM, ofrecieron el primer seminario de “Salud Mental y Prevención de Adicciones en el Entorno Laboral”, en el que participaron autoridades de los tres niveles así como representantes de empresas de las diversas ramas.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Tec Milenio Torreón, en donde previamente los organizadores presentaron el panorama de la salud mental en los trabajadores de la región.

“El objetivo es acercarnos a los departamentos de recursos humanos, a las gerencias, a las diferentes empresas y poder tener un acercamiento puntual de lo que nos toca hacer a todos desde la trinchera donde estamos”, comentó la directora del CIJ Laguna, Cecilia Martínez.

Por su parte, el José Cruz Medina, coordinador de la CTM en la región Laguna, comentó que se establecerá un convenio de colaboración en beneficio de los trabajadores, “porque a los trabajadores no solamente le interesa la parte económica a través de una negociación colectiva… vivimos otros tiempos y tenemos que meternos de lleno a una agenda que nos invite a una a cómo prevenir las adicciones porque cuando un trabajador tiene un problema interno , ya sea que haya ingresado a una adicción o un familiar, este sindicalismo responsable es para los trabajadores y sus familias”.

Por su parte, Miriam Carrillo López directora de prevención del CIJ Nacional, reconoció que hay un incremento en el consumo de drogas, sin embargo aclaró que son más, los que no las consumen.