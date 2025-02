Ofrecen conferencia a jóvenes del CBTIS 4 de Lerdo sobre violencia en el noviazgo

El Instituto Municipal de la Mujer en Lerdo impartió una plática informativa y de concientización en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 4, con el tema 'Violencia en el noviazgo'.

La directora del instituto, María del Refugio Adame Güereca, resaltó la importancia de informar y empoderar a las mujeres del municipio, con temas tan relevantes como lo es conocer las señales de alerta y violencia, también llamadas "red flags". Así mismo, apoyar a las y los jóvenes para fortalecer su autoestima y evitar que sufran algún tipo de maltrato.

Fue la coordinadora del programa Esmeralda 911, Ana Isabel Villegas Morales, quien brindó esta conferencia para los alumnos y alumnas del plantel educativo. A través de una dinámica pidió a los jóvenes pensar en y mencionar a cinco de las personas que más aprecian en su vida, y al percatarse que ninguna se mencionó a sí mismo, les hizo la observación.

“¿Y en qué lugar estás tú? ¡Ojo ahí!, si no me cuido, me amo y me respeto yo, ¿cómo voy a querer que los demás lo hagan?; es decir, lo primero en el amor es el amor propio”

Indicó que este ( amor propio) es el primer paso para establecer una relación sana en pareja, “¿Por qué no se mencionaron? No es que no se quieran, lo que pasa es que ustedes pensaron primero en los demás y todos hacemos eso. Hay que empezar a reeducarnos a que primero soy yo. Si no estoy bien yo, lo demás no va a caminar bien”

Exhortó a las y los estudiantes para cuidar de su salud; física, mental, psicológica y espiritual, así como atender sus necesidades, tanto físicas como emocionales, reconocerse y sentirse personas valerosas, valientes, importantes.

La titular del IMM, Refugio Adame, señaló que este tipo de conferencias son parte de las actividades que impulsa el Instituto de la Mujer, promoviendo los derechos a una vida libre de violencia mediante la educación.