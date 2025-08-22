Ofertan 1200 vacantes en Feria del Empleo para las Juventudes

Este viernes se llevó a cabo la Feria Nacional del Empleo para las Juventudes 2025, un espacio diseñado para fortalecer la vinculación laboral de las y los jóvenes con empresas comprometidas en ofrecer empleos dignos, formales y con prestaciones de ley.

La jornada, realizada en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), reunió a autoridades estatales, representantes empresariales e instituciones educativas, consolidando pusieron a disposición de las juventudes más de 1,200 vacantes en áreas de mantenimiento, operación, administración, seguridad y especialidades técnicas, con la finalidad de brindarles oportunidades reales para iniciar una trayectoria laboral sólida.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Belén Berenice Morales de Ávila, dijo que estas acciones son reflejo del compromiso del Gobierno con la juventud.

“Desde la Secretaría del Trabajo seguiremos siendo un puente entre quienes buscan empleo y las empresas que requieren personal capacitado, porque creemos en un futuro prometedor para nuestras juventudes”, señaló.

Por su parte, la directora del Instituto Duranguense de la Juventud, Grecia Hernández Carrasco, destacó la importancia de generar confianza en las nuevas generaciones.

"Las juventudes no queremos que nos den todo hecho, queremos herramientas, espacios y confianza. Este tipo de ferias son plataformas que nos inspiran y nos permiten abrir caminos reales para nuestro desarrollo. Con la fuerza de su gente joven, Durango renace”, expresó.

En el evento estuvieron presentes también Roma Alejandra García Nevárez, titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza del IMSS; Joel Coronado y Duarte, encargado de la Subsecretaría General de Gobierno en la Región Laguna; y Jairo Serón Franco, contralor regional del Estado de Durango, además de representantes de cámaras empresariales y autoridades municipales.