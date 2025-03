Ocho canciones de José José que son covers de éxitos musicales en inglés

José José, el icónico Príncipe de la Canción, dejó un legado musical imborrable en la historia de la música en español.

Sin embargo, pocos conocen la faceta del artista que se aventuró a interpretar grandes éxitos musicales en inglés, a los que puso su característico estilo. Estos son ocho covers que hizo José José.

¿Qué canciones son covers de José José?

Solo tú y yo

Esta es una versión de Just the two of us de Grover Washington Jr. con Bill Withers

Te quiero tal como eres

Esta canción es un cover de Just the Way You Are de Billy Joel.

Tú eres todo para mí

La versión de José José de You are the sunshine of my life de Stevie Wonder.

Él

Esta canción es cover de Him de Rupert Holmes.

Sentimientos

Sentimientos está basada en la canción Feelings de Morris Albert.

Déjame conocerte

Esta es la versión de José José de Let me get to know you de Paul Anka.

Sin ella

Este es un cover de Without her de Harry Nilsson.

Nuestros recuerdos

Esta es una versión de la original The way we were de Barbra Streisand.

New York, New York

Otro de los grandes éxitos del Príncipe fue este cover del éxito homónimo New York, New York de Frank Sinatra.

Aunque José José logró imprimir su estilo y esencia a cada uno de estos éxitos, las opiniones entre el público están divididas.

En su columna para El Siglo de Torreón, Atrapado en los 70´s, Pachole abre el debate sobre estos y otros covers que fueron famosos, puedes leer su columna completa aquí:

VER MÁS Atrapado en los 70’s

Copias pobres

¿Pero tú, con cuál versión te quedas?